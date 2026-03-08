За словами прем'єра, він запропонує послуги Словаччини на випадок, якщо на трубопроводі в Україні потрібно буде “затягнути якийсь гвинт”.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо готовий заблокувати кредит Євросоюзу для України у розмірі 90 млрд євро – у разі поразки партії Віктора Орбана “Фідес” на виборах в Угорщині.

Про це він заявив у відео, оприлюдненому на соціальній платформі Facebook, повідомляє Європейська правда.

Фіцо на майбутній зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн планує обговорити питання зупинки роботи нафтопроводу “Дружба”. Він сказав, що запропонує послуги Словаччини на випадок, якщо на трубопроводі в Україні потрібно буде “затягнути якийсь гвинт”.

“Але найголовніше послання полягатиме в тому, що Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини, якщо це буде необхідно”, – заявив Фіцо.

Він нагадав, що наразі позика Євросоюзу для України у розмірі 90 мільярдів євро є фактично заблокованою.

“Однак я не наївний. Український президент останнім часом говорить про відновлення поставок через місяць-півтора. Тобто після виборів в Угорщині, де він розраховує на перемогу опозиції. Тоді вже не буде жодних шансів на нафту зі сходу. Хіба що естафету Угорщини перейме хтось інший”, – сказав Фіцо, натякнувши, що це може зробити Словаччина.

Вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.

Він додав, що блокування цього “величезного військового подарунка Україні є легітимним інструментом для досягнення відновлення поставок нафти”. “У будь-якому разі, тепер черга за Європейським Союзом”, – додав Фіцо.

Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"