Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо готовий заблокувати кредит Євросоюзу для України у розмірі 90 млрд євро – у разі поразки партії Віктора Орбана “Фідес” на виборах в Угорщині.
Про це він заявив у відео, оприлюдненому на соціальній платформі Facebook, повідомляє Європейська правда.
Фіцо на майбутній зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн планує обговорити питання зупинки роботи нафтопроводу “Дружба”. Він сказав, що запропонує послуги Словаччини на випадок, якщо на трубопроводі в Україні потрібно буде “затягнути якийсь гвинт”.
“Але найголовніше послання полягатиме в тому, що Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини, якщо це буде необхідно”, – заявив Фіцо.
Він нагадав, що наразі позика Євросоюзу для України у розмірі 90 мільярдів євро є фактично заблокованою.
“Однак я не наївний. Український президент останнім часом говорить про відновлення поставок через місяць-півтора. Тобто після виборів в Угорщині, де він розраховує на перемогу опозиції. Тоді вже не буде жодних шансів на нафту зі сходу. Хіба що естафету Угорщини перейме хтось інший”, – сказав Фіцо, натякнувши, що це може зробити Словаччина.
Вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.
Він додав, що блокування цього “величезного військового подарунка Україні є легітимним інструментом для досягнення відновлення поставок нафти”. “У будь-якому разі, тепер черга за Європейським Союзом”, – додав Фіцо.
Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"
- Єврокомісія раніше підтвердила, що руйнування нафтопроводу було спричинене атаками безпілотників з боку Росії. У результаті ключовий маршрут транспортування роснафти через Україну було заблоковано.
- Єврокомісія заявляє, що призупинення транзиту не створює негайних ризиків для Будапешта і Братислави. Обидві країни мають достатні резерви, щоб пережити цей період.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив сумнів щодо офіційних причин зупинки нафтопроводу на території України та заявив про намір відправити на місце пошкодження власну інспекцію.
- Угорщина навіть призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти «Дружбою» і заблокувала 90-мільярдну допомогу ЄС.
- Європейська комісія вирішила скликати термінове засідання координаційної групи через загострення суперечки.
- Тим часом представництво України при ЄС надіслало Єврокомісії листа, в якому пропонує використати для транспортування нафти трубопровід «Одеса – Броди» замість пошкодженої в результаті російського удару «Дружби», допоки тривають ремонтні роботи.
- 6 березня Угорщина висунула нашій державі триденний ультиматум на відновлення транзиту. Глава уряду навіть погрожував силою пробити блокаду.
- Орбан також заявив, що не допустить вступ України в ЄС і вкотре запевнив, що не буде відмовлятися від російських енергоресурсів. Перед тим угорський глава МЗС їздив до Путіна і отримав запевнення в доступній сировині та надійних поставках.