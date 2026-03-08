Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Іран заспустив по Катару 12 ракет, половину з них – перехопила ППО

Сили ППО Катару перехопили шість балістичних ракет.

Фото: islam.in.ua

Міністерство оборони Держави Катар повідомило, що протягом суботи країна зазнала атаки з боку Ірану 12 ракетами, з яких десять були балістичними, а дві — крилатими.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Катару у соцмережі X.

"Держава Катар зазнала атаки з використанням десяти балістичних ракет та двох крилатих ракет, запущених з Ісламської Республіки Іран", – зазначили в Міноборони.

За даними катарських збройних сил, шість балістичних ракет було успішно перехоплено. Ще дві впали у територіальних водах країни, а дві приземлилися у безлюдному районі, не завдавши жодних жертв чи руйнувань. Крім того, дві крилаті ракети також були перехоплені.

Міністерство оборони закликало громадян, мешканців та туристів залишатися спокійними та дотримуватися інструкцій органів безпеки.

  • Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що вибачається перед сусідніми країнами за напади. За його словами, збройні сили “діяли з власної ініціативи” для захисту, а “подальших атак чи ракетних ударів у напрямку сусідніх країн не буде, якщо тільки атаки на Іран не виходитимуть з цих країн”.
