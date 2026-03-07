Президент Ірану заявив, що вибачається перед сусідніми країнами

За його словами, Іран не нападатиме, якщо не нападатимуть на нього.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що вибачається перед сусідніми країнами за напади.

Його цитують The Guardian, Reuters та CNN.

«Я прошу вибачення… перед сусідніми країнами, на яких напав Іран», – сказав Пезешкян у промові, яку транслювало державне телебачення.

Він також заявив, що тимчасова рада керівництва Ірану схвалила, що жодних нападів чи ракетних ударів по сусідніх країнах не буде завдано, якщо напад на Іран не буде здійснено з цих країн.

Іран останніми роками відновлював відносини зі своїми сусідами по Перській затоці, зокрема із Саудівською Аравією. Ця дипломатична кампанія провалилася, коли Корпус вартових ісламської революції протягом минулого тижня розпочав атаку безпілотників та ракет.

Хоча країни Перської затоки мають у своєму розпорядженні військові бази США, вони заявили Вашингтону, що не дозволять використовувати їх для будь-яких нападів на Іран.

Поки що зарано говорити про те, чи означають коментарі Пезешкіана, що Іран вирішив скоротити цю стратегію з поваги до майбутніх зв'язків із сусідами з країн Перської затоки, чи їх слід тлумачити як попередження про те, що Тегеран все ще готовий завдати удару по всьому регіону.

Рано вранці в суботу іранська армія заявила, що її військово-морські сили здійснили удари безпілотниками по цілях в Ізраїлі, а також по місцях дислокації американських сил в Абу-Дабі та Кувейті. Це, за словами Тегерана, стало відповіддю на атаку США на іранський корабель IRIS Dena, унаслідок якої загинули десятки моряків. Корпус вартових ісламської революції також повідомив про удари по трьох позиціях сепаратистських угруповань у Іракському Курдистані.

Ізраїльські військові повідомили, що зафіксували запуск ракет з Ірану у бік Ізраїлю. У країні було чути вибухи, коли системи протиповітряної оборони перехоплювали ракети.

Невдовзі після цього ізраїльська армія заявила про початок нової хвилі ударів по військовій інфраструктурі в Тегерані. Ізраїль також атакував Ліван, заявивши, що ціллю були об’єкти Ірану та «Хезболли».

За повідомленнями іранських медіа, удару зазнав також аеропорт Мехрабад у Тегерані.