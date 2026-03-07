ЦПД: Росія використовує аеростати для спостереження за енергетичною інфраструктурою Естонії

РФ розвідує електростанції та сланцеві кар’єри концерну Eesti Energia на кордоні Естонії.

Росія використовує аеростати з розвідувальним обладнанням для цілодобового моніторингу об’єктів енергетичної інфраструктури в Естонії.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що використання аеростатів дозволяє російській стороні збирати детальні розвідувальні дані, не порушуючи безпосередньо повітряний простір країн НАТО. РФ розвідує електростанції та сланцеві кар’єри концерну Eesti Energia на кордоні Естонії.

За даними ЦПД, таке стеження має кілька цілей. Зокрема, воно може використовуватися для збору інформації, необхідної для підготовки можливих диверсій або кібератак на об’єкти критичної інфраструктури. Крім того, подібні дії створюють психологічний тиск на працівників стратегічних підприємств.

У результаті естонська сторона змушена запроваджувати додаткові заходи безпеки, що збільшує витрати європейських партнерів на захист власної енергетичної інфраструктури та енергетичної незалежності.

У Центрі наголошують, що така активність свідчить про еволюцію гібридних методів Кремля. Їхня мета – виявлення вразливостей енергетичної системи країн Балтії, особливо в період її інтеграції до європейських енергомереж.

У ЦПД зазначають, що системне інфраструктурне шпигунство є частиною ширшої стратегії дестабілізації енергетичного сектору Європи та підвищення політичної й економічної ціни підтримки України для урядів країн ЄС.