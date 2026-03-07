ЗМІ: Велика Британія готує авіаносець для можливого розгортання на Близькому Сході

Екіпаж також попереджений про можливе розгортання після війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Велика Британія готує авіаносець до можливого розгортання на Близькому Сході, скоротивши термін готовності вдвічі, до п'яти днів.

Про це пише Sky News із посиланням на джерела.

Прискорення часу готовності корабля HMS Prince of Wales означає, що судно зможе реагувати швидше, якщо буде прийнято рішення про мобілізацію.

За словами джерела, екіпаж також попереджений про можливе розгортання після війни США та Ізраїлю проти Ірану.

У виданні зауважуть, що цей крок не означає, що військовий корабель, який транспортує винищувачі F-35 і потребуватиме супроводу з боку низки інших суден та підводного човна, буде відправлено для посилення оборони Великої Британії в Перській затоці та навколо Кіпру. Проте це означає, що прем'єр-міністр матиме більше можливостей для його швидшого переміщення, якщо це буде визнано необхідним.