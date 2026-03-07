ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ЗМІ: Велика Британія готує авіаносець для можливого розгортання на Близькому Сході

Екіпаж також попереджений про можливе розгортання після війни США та Ізраїлю проти Ірану.

ЗМІ: Велика Британія готує авіаносець для можливого розгортання на Близькому Сході
Екіпаж британського авіаносця HMS Prince of Wales
Фото: EPA/UPG

Велика Британія готує авіаносець до можливого розгортання на Близькому Сході, скоротивши термін готовності вдвічі, до п'яти днів.

Про це пише Sky News із посиланням на джерела. 

Прискорення часу готовності корабля HMS Prince of Wales означає, що судно зможе реагувати швидше, якщо буде прийнято рішення про мобілізацію.

За словами джерела, екіпаж також попереджений про можливе розгортання після війни США та Ізраїлю проти Ірану.

У виданні зауважуть, що цей крок не означає, що військовий корабель, який транспортує винищувачі F-35 і потребуватиме супроводу з боку низки інших суден та підводного човна, буде відправлено для посилення оборони Великої Британії в Перській затоці та навколо Кіпру. Проте це означає, що прем'єр-міністр матиме більше можливостей для його швидшого переміщення, якщо це буде визнано необхідним.

