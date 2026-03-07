На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
У Мічигані унаслідок негоди загинули четверо людей

Шторм у США. Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

На півдні американського штату Мічиган загинули чотири людини внаслідок потужних штормів, які спричинили щонайменше один торнадо.

Про це пише АР

За даними офісу шерифа округу Бранч, у районі Юніон-Лейк, поблизу Юніон-Сіті, троє людей загинули та 12 отримали поранення. Посадовці округу Касс, що за 80 км звідти, повідомили про одну смерть та кілька поранених.

У п'ятницю потужні шторми утворилися від Мічигану аж до Оклахоми, повідомлялося про сильні дощі та загрозу сильних гроз. Попередження про торнадо простягалися від Айови до Оклахоми, а також до Мічигану.

У п'ятницю губернатор штату Гретхен Вітмер активувала Центр надзвичайних ситуацій штату «для координації загального реагування на негоду». Частина мешканців штату залишися без електропостачання. 

У окрузі Сент-Джозеф, штат Мічиган, поруч із кордоном з Індіаною, офіс шерифа попередив мешканців «негайно шукати притулку» після повідомлень про непідтверджений торнадо, сильну грозу та можливий вітер понад 96 км/год. Офіс шерифа заявив, що їм слід очікувати відключень електроенергії, перекриття доріг та перебоїв у роботі стільникового зв'язку та інтернету.

Національний центр прогнозування штормів повідомив у п'ятницю, що понад 5 мільйонів американців перебувають під підвищеним ризиком негоди в районі, що включає Канзас-Сіті, штат Міссурі, та Топіку, штат Канзас.

