У Мічигані унаслідок негоди загинули четверо людей

На півдні американського штату Мічиган загинули чотири людини внаслідок потужних штормів, які спричинили щонайменше один торнадо.

Про це пише АР.

За даними офісу шерифа округу Бранч, у районі Юніон-Лейк, поблизу Юніон-Сіті, троє людей загинули та 12 отримали поранення. Посадовці округу Касс, що за 80 км звідти, повідомили про одну смерть та кілька поранених.

У п'ятницю потужні шторми утворилися від Мічигану аж до Оклахоми, повідомлялося про сильні дощі та загрозу сильних гроз. Попередження про торнадо простягалися від Айови до Оклахоми, а також до Мічигану.

У п'ятницю губернатор штату Гретхен Вітмер активувала Центр надзвичайних ситуацій штату «для координації загального реагування на негоду». Частина мешканців штату залишися без електропостачання.

У окрузі Сент-Джозеф, штат Мічиган, поруч із кордоном з Індіаною, офіс шерифа попередив мешканців «негайно шукати притулку» після повідомлень про непідтверджений торнадо, сильну грозу та можливий вітер понад 96 км/год. Офіс шерифа заявив, що їм слід очікувати відключень електроенергії, перекриття доріг та перебоїв у роботі стільникового зв'язку та інтернету.

Національний центр прогнозування штормів повідомив у п'ятницю, що понад 5 мільйонів американців перебувають під підвищеним ризиком негоди в районі, що включає Канзас-Сіті, штат Міссурі, та Топіку, штат Канзас.