Пакистан і Саудівська Аравія обговорюють заходи безпеки після ударів Ірану по регіону

Переговори були зосереджені на заходах, які можуть допомогти зупинити іранські атаки в межах стратегічної угоди про взаємну оборону.

Пакистан повідомив, що головнокомандувач армії країни провів зустріч із міністром оборони Саудівської Аравії для обговорення спільних заходів та безпекової ситуації після ударів іранських безпілотників і ракет по країнах Перської затоки.

Про це пише Bloomberg.

Пакистанський фельдмаршал Асім Мунір зустрівся з міністром оборони Саудівської Аравії Халідом бін Салманом у Саудівській Аравії, йдеться в заяві пресслужби пакистанських військових у суботу.

Тегеран продовжує ракетні удари по країнах Перської затоки в межах війни зі США та Ізраїлем, яка триває вже тиждень і має значний глобальний резонанс.

У суботу Саудівська Аравія заявила, що перехопила безпілотники, які летіли до великого нафтового родовища. Це стало черговою атакою на енергетичну інфраструктуру на тлі конфлікту, що спричинив різке зростання цін на нафту та газ.

Переговори між Пакистаном і Саудівською Аравією були зосереджені на заходах, які можуть допомогти зупинити іранські атаки в межах стратегічної угоди про взаємну оборону, підписану минулого року. Мунір і Халід погодилися, що «неспровокована агресія підриває регіональну стабільність і закриває можливості для мирного врегулювання суперечок».

Минулого року Саудівська Аравія та Пакистан поглибили свою давню співпрацю у сфері безпеки, підписавши угоду про взаємну оборону, в якій зазначено, що «будь-яка агресія проти однієї країни вважатиметься агресією проти обох».