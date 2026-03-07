Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаСвіт

Пакистан і Саудівська Аравія обговорюють заходи безпеки після ударів Ірану по регіону

Переговори були зосереджені на заходах, які можуть допомогти зупинити іранські атаки в межах стратегічної угоди про взаємну оборону.

Пакистан і Саудівська Аравія обговорюють заходи безпеки після ударів Ірану по регіону
Халід бін Салман та Асім Мунір, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Пакистан повідомив, що головнокомандувач армії країни провів зустріч із міністром оборони Саудівської Аравії для обговорення спільних заходів та безпекової ситуації після ударів іранських безпілотників і ракет по країнах Перської затоки.

Про це пише Bloomberg.

Пакистанський фельдмаршал Асім Мунір зустрівся з міністром оборони Саудівської Аравії Халідом бін Салманом у Саудівській Аравії, йдеться в заяві пресслужби пакистанських військових у суботу.

Тегеран продовжує ракетні удари по країнах Перської затоки в межах війни зі США та Ізраїлем, яка триває вже тиждень і має значний глобальний резонанс. 

У суботу Саудівська Аравія заявила, що перехопила безпілотники, які летіли до великого нафтового родовища. Це стало черговою атакою на енергетичну інфраструктуру на тлі конфлікту, що спричинив різке зростання цін на нафту та газ.

Переговори між Пакистаном і Саудівською Аравією були зосереджені на заходах, які можуть допомогти зупинити іранські атаки в межах стратегічної угоди про взаємну оборону, підписану минулого року. Мунір і Халід погодилися, що «неспровокована агресія підриває регіональну стабільність і закриває можливості для мирного врегулювання суперечок».

Минулого року Саудівська Аравія та Пакистан поглибили свою давню співпрацю у сфері безпеки, підписавши угоду про взаємну оборону, в якій зазначено, що «будь-яка агресія проти однієї країни вважатиметься агресією проти обох».

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies