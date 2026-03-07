ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
​Опозиція в Угорщині заявляє про втручання росіян у вибори

Співробітники російського ГРУ вже декілька тижнів перебувають у Будапешті.

​Опозиція в Угорщині заявляє про втручання росіян у вибори
лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан став першим політиком після Яноша Кадара (той 1956 року в'їхав до Будапешта на радянських танках, очоливши новий прорадянський уряд), який закликає росіян до країни, і в Угорщині вже перебувають спецслужби РФ.

Про це заявив лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр.

За інформацією Мадяра, співробітники російської військової розвідки (ГРУ) кілька тижнів перебувають у Будапешті з метою вплинути на результати виборів в Угорщині, як це раніше відбувалося в Молдові.

Опозиціонер закликав Орбана негайно зупинити втручання і вислати російських спецслужбістів, які прибули під дипломатичним прикриттям. 

Мадяр вимагає термінового скликання Комітету з питань національної безпеки та надання звіту про те, яку інформацію щодо російського втручання уряд отримав від служб країн-союзників і чому досі не вжив заходів.

Політик наголосив, що Угорщині потрібне керівництво, яке не наражатиме країну на загрози зі Сходу — «чи то від Путіна, чи то від Зеленського». Він додав, що дії Орбана послаблюють безпеку та суверенітет країни.

  • Парламентські вибори цього року в Угорщині відбудуться 12 квітня, на них обиратимуть членів нового скликання Національної Асамблеї.
