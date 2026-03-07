Сі Цзіньпін розкритикував нелояльних військових чиновників після «чистки» в армії

Це перший випадок, коли китайський лідер безпосередньо прокоментував свою антикорупційну кампанію.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін попередив військових про неприпустимість прикривання корумпованих або нелояльних чиновників і закликав продовжити кампанію, яка стала найбільшою чисткою в армії країни приблизно за пів століття.

Про це пише Bloomberg.

«У війську не повинно бути місця для тих, хто приховує нелояльність до партії, і не повинно бути схованок для корумпованих чиновників», – заявив Сі делегатам Народно-визвольної армії та Народних збройних поліцейських сил під час виступу на щорічній сесії національного парламенту в суботу.

Це перший випадок, коли китайський лідер безпосередньо прокоментував свою антикорупційну кампанію після того, як у січні було оголошено розслідування щодо одного з його головних генералів і колишнього союзника Сі Чжан Юся за підозрою у «серйозних порушеннях дисципліни та закону».

Сі розпочав кампанію боротьби з корупцією у збройних силах у середині 2023 року, через кілька місяців після того, як отримав третій термін на посаді. Відтоді були усунуті два заступники голови військової комісії, троє членів Центральної військової комісії, колишній міністр оборони, а також щонайменше десяток високопоставлених генералів, які керували військовими командуваннями.

Багато усунених чиновників мають зв’язки між собою, і це може свідчити про існування мережі, яка перебуває під розслідуванням. Особливо виділяється 73-тя групова армія, що відповідає за Тайвань. Серед її колишніх представників – політичний комісар Мяо Хуа, колишній командувач Східного театру військових дій Лінь Сян'ян та колишній заступник військового голови Хе Вейдун. Усі вони були відсторонені від посад.

У суботу Сі також наголосив на необхідності посилити контроль за військовими проєктами, витратами та якістю. За його словами, розвиток інтеграції військового та цивільного секторів має відбуватися лише за умови суворішого регуляторного нагляду.

Цього року Китай планує збільшити оборонні витрати на 7%, що є найповільнішим темпом зростання з 2022 року. Водночас західні розвідки вважають, що фактичні витрати Пекіна на військові потреби можуть бути вищими, ніж офіційно оголошується.