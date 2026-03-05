Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСвіт

Reuters: Китай веде переговори з Іраном щобо безпечного транзиту нафти і газу через Ормузьку протоку

Китай отримує близько 45% своєї нафти з протоки.

Reuters: Китай веде переговори з Іраном щобо безпечного транзиту нафти і газу через Ормузьку протоку
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

 Китай веде переговори з Іраном щодо дозволу на безпечний прохід суден для перевезення сирої нафти та катарського зрідженого природного газу через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дипломатичні джерела.

Закритий критично важливий судноплавний шлях - Ормузька протока, а країни світу залишилися відрізаними від п'ятої частини світових поставок нафти та зрідженого газу.

За даними видання, Китай, який має дружні відносини з Іраном і значною мірою залежить від поставок з Близького Сходу, незадоволений кроком Ісламської Республіки щодо паралізування судноплавства через протоку та тисне на Тегеран, щоб той дозволив безпечний прохід суден.Друга за величиною економіка світу отримує близько 45% своєї нафти з протоки.

Ціни на сиру нафту зросли більш ніж на 15% з початку конфлікту на тлі зупинки видобутку, оскільки Тегеран атакує енергетичні об'єкти в Перській затоці, а також судна, що перетинають протоку.

Ракети Ірану також досягли таких віддалених місць, як Кіпр та Азербайджан, дестабілізуючи світові ринки та спонукаючи провідні економіки попереджати про інфляційні ризики.

Уряд Ірану заявляв, що жодним суднам, що належать Сполученим Штатам, Ізраїлю, європейським країнам або їхнім союзникам, не буде дозволено проходити через Ормузьку протоку, але в заяві не згадувався Китай.

  • Китай попросив свої НПЗ призупинити експорт дизелю та бензину через війну на Близькому Сході. Причиною є дефіцит нафти, спричинений війною навколо Ірану, що обмежує роботу НПЗ.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies