Reuters: Китай веде переговори з Іраном щобо безпечного транзиту нафти і газу через Ормузьку протоку

Китай отримує близько 45% своєї нафти з протоки.

Китай веде переговори з Іраном щодо дозволу на безпечний прохід суден для перевезення сирої нафти та катарського зрідженого природного газу через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дипломатичні джерела.

Закритий критично важливий судноплавний шлях - Ормузька протока, а країни світу залишилися відрізаними від п'ятої частини світових поставок нафти та зрідженого газу.

За даними видання, Китай, який має дружні відносини з Іраном і значною мірою залежить від поставок з Близького Сходу, незадоволений кроком Ісламської Республіки щодо паралізування судноплавства через протоку та тисне на Тегеран, щоб той дозволив безпечний прохід суден.Друга за величиною економіка світу отримує близько 45% своєї нафти з протоки.

Ціни на сиру нафту зросли більш ніж на 15% з початку конфлікту на тлі зупинки видобутку, оскільки Тегеран атакує енергетичні об'єкти в Перській затоці, а також судна, що перетинають протоку.

Ракети Ірану також досягли таких віддалених місць, як Кіпр та Азербайджан, дестабілізуючи світові ринки та спонукаючи провідні економіки попереджати про інфляційні ризики.

Уряд Ірану заявляв, що жодним суднам, що належать Сполученим Штатам, Ізраїлю, європейським країнам або їхнім союзникам, не буде дозволено проходити через Ормузьку протоку, але в заяві не згадувався Китай.