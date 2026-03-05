Каллас: Війна в Ірані виснажує запаси ППО, необхідні Україні

Конфлікт на Близькому Сході безпосередньо загрожує обороноздатності України, оскільки призводить до зменшення світових запасів засобів протиповітряної оборони.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас перед початком онлайн-саміту очільників МЗС Євросоюзу і країн Перської затоки, передає Politico.

За словами Каллас, оборонні ресурси, які зараз критично необхідні Києву, переспрямовують на Близький Схід. Країни регіону, зокрема, ОАЕ, змушені витрачати велику кількість перехоплювачів, щоб відбивати атаки іранських дронів та ракет. Це створює серйозний дефіцит у ланцюгах постачань саме тих потужностей, яких потребують ЗСУ для захисту від російської агресії.

Каллас також попередила про економічні ризики: зростання світових цін на нафту через війну в Ірані грає на руку Москві. У зв'язку з цим вона закликала прискорити ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС, який має обмежити роботу «тіньового флоту» РФ. Водночас топдипломатка зауважила, що Україна може допомогти країнам Перської затоки своїм досвідом, оскільки вже навчилася ефективно перехоплювати ті ж моделі дронів, якими зараз атакують Близький Схід.