Алієв назвав обстріл Азербайджану з території Ірану терористичним актом і оголосив бойову готовність номер один

Президент Азербайджану заявив, що ті, хто вчинив цей терористичний акт, пошкодують про скоєне.

Ільхам Алієв під час Радбезу, 5 березня 2026

Президент Азербайджану Ільхам Алієв скликав Радбез у зв’язку з обстрілом території країни зі сторони Ірану.

Як повідомляє азербайджанське видання Minval Politika, Алієв заявив, що іранська сторона повинна дати пояснення Азербайджану і вибачитися.

Президент заявив, що Азербайджан не змириться із цим необґрунтованим терористичним актом, скоєним проти країни.

Він нагадав, що це не перший випадок, коли іранська держава здійснює терористичні акти проти Азербайджану та азербайджанців.

Президент також наголосив, що Азербайджан не бере участі і не братиме участі в операціях проти Ірану.

Ільхам Алієв заявив, що влада інформуватиме народ Азербайджану про хід процесів, що відбуваються.

Він зазначив, що заява Міністерства оборони вже опублікована у пресі. За словами президента, народ Азербайджану має бути впевненим: будь-яка ворожа сила, яка виступила проти країни, зіткнеться із «Залізним кулаком».

Президент зазначив, що ті, хто намагався випробувати силу Азербайджану, вже отримували нищівну відповідь «Залізним кулаком», і нинішній інцидент приведе до такого самого результату.

Він підкреслив, що ті, хто вчинив цей терористичний акт проти Азербайджану, пошкодують про скоєне, і попередив, щоб ніхто не намагався випробовувати сили країни.

Президент заявив, що Збройні сили Азербайджану — Міністерство оборони, Державна прикордонна служба та всі інші підрозділи спеціального призначення — приведені у стан бойової готовності №1 і мають бути готові провести будь-яку операцію.

Зазначимо, що раніше Алієв вислов співчуття у зв’язку із ліквідацією Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. “Його смерть – велика втрата для Ірану”, – заявив Алієв.