НАЗК спростувало інформацію про "повні перевірки" декларацій ексміністра юстиції та енергетики

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) спростувало інформацію про нібито проведення повної перевірки декларацій колишнього міністра юстиції та енергетики за 2021 та 2024 роки та відсутність істотних порушень.

Імені ексміністра не вказують, але, як можна зрозуміти із матеріалів, йдеться про ексміністра юстиції та енергетики Германа Галущенка.

Про це ідеться у заяві на сайті НАЗК.

"У медіа поширюється неправдива інформація про нібито проведення Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) повної перевірки декларацій ексміністра юстиції та енергетики за 2021 та 2024 роки та невстановлення за їх результатами істотних порушень. Поширена інформація ґрунтується на статті експертки Transparency International Ukraine", – ідеться в заяві.

НАЗК повідомляє, що заходи фінансового контролю – повні перевірки декларацій та моніторинг способу життя – стосовно ексміністра юстиції та енергетики не здійснювалися.

На підставі отриманого звернення його декларація "при звільненні" відібрана на повну перевірку, яка буде проведена у встановленому законом порядку, її результати будуть оприлюднені. Щорічна декларація за 2025 рік наразі ним не подана.

НАЗК наголошуєо, що термін "автоматизована повна перевірка", який поширюють деякі медіа, не існує. Автоперевірка та повна перевірка — це різні процедури.

Як додаються у відомстві, задля уникнення маніпуляцій громадською думкою щодо діяльності НАЗК при проведенні перевірок декларацій повідомляємо про основні відмінності цих інструментів:

повна перевірка проводиться уповноваженою особою та є заходом фінансового контролю, а автоперевірка проводиться програмними засобами Реєстру декларацій за допомогою алгоритму та є допоміжним інструментом для декларанта при заповненні декларації;

за результатами повної перевірки декларант може бути притягнутий до відповідальності, а довідка автоперевірки не тягне таких правових наслідків, оскільки носить виключно інформаційний характер;

автоперевірку проходять більшість декларацій, які містять інформацію, що може бути перевірена автоматизовано, всі вони мають низький показник рейтингу ризику (пройшли 241 тис. декларацій за 2024 рік - 36% від поданих), тоді як на повну перевірку відбираються лише ті, які отримали найвищий показник рейтингу ризику (щороку 1 тис. декларацій).

"Важливо! Отримання довідки автоперевірки не означає, що декларація пройшла повну перевірку, а також те, що в декларації зазначені достовірні відомості. НАЗК може провести повну перевірку такої декларації у разі отримання інформації про можливі порушення. Проведені автоперевірки не впливають на оцінку ефективності проведених повних перевірок", – наголошують у НАЗК.

Агентство також зазначає, що не є правоохоронним органом і не проводить слідчі дії щодо офшорів та міжнародних рахунків. У разі виявлення порушень матеріали передаються до органів досудового розслідування.

У НАЗК підкреслюють важливість коректного висвітлення процедур фінансового контролю та наголошує, що некоректне трактування їх роботи шкодить довірі до антикорупційної системи.

Агентство відкрите до фахового діалогу та готове надавати додаткові роз’яснення щодо застосування інструментів фінансового контролю.

"Варто зазначити, що Transparency International Ukraine є частиною світової мережі організації Transparency International, яка об’єднує 110 країн та має володіти ґрунтовною експертизою інструментів боротьби та запобігання корупції. Наголошуємо – коректність публічних оцінок діяльності органу є питанням професійної відповідальності.

Неправильне трактування процедур фінансового контролю, у тому числі у власних аналітичних документах, з подальшим коментуванням такого трактування на публічних заходах за участі представників міжнародних організацій, створює викривлене уявлення про роботу НАЗК та шкодить довірі до антикорупційної системи загалом", – інформують в агенстві.

Слідство вважає Германа Галущенка причетним до відмивання коштів та участі в злочинній організації.

За даними детективів і прокурорів, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації зареєстрували фонд, який мав залучити близько $100 млн “інвестицій”.