Reuters: Росія готова перенаправити свою нафту до Індії, щоб компенсувати перебої з постачанням із Близького Сходу

Росія готова перенаправити нафту до Індії, щоб компенсувати перебої з постачанням із Близького Сходу, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Поблизу індійських вод уже перебувають танкери з приблизно 9,5 млн барелів російської нафти, які можуть прибути до країни протягом кількох тижнів.

Співрозмовник відмовився уточнювати, куди спочатку прямували ці вантажі, але зазначив, що їх можна швидко доставити до Індії, забезпечивши нафтопереробникам оперативне постачання.

Індія є вразливою до перебоїв із поставками: її запаси нафти покривають лише близько 25 днів попиту, а запаси дизелю, бензину та скрапленого газу також залишаються обмеженими.

Проблеми з поставками вже мають наслідки для ринку. Близько 40% імпорту нафти Індії проходить через Ормузьку протоку — ключовий світовий маршрут експорту нафти. Через майже повне закриття цього шляху третій у світі споживач нафти змушений шукати альтернативні джерела постачання.

За галузевими даними, імпорт російської нафти до Індії в січні знизився до приблизно 1,1 млн барелів на добу — найнижчого рівня з листопада 2022 року, оскільки Нью-Делі намагався зменшити тиск через американські мита. За словами джерела, у лютому частка російської нафти знову зросла приблизно до 30%.