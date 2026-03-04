Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Reuters: Росія готова перенаправити свою нафту до Індії, щоб компенсувати перебої з постачанням із Близького Сходу

Близько 40% імпорту нафти Індії проходить через Ормузьку протоку, яку наразі блокує Іран.

Reuters: Росія готова перенаправити свою нафту до Індії, щоб компенсувати перебої з постачанням із Близького Сходу
танкер Veronica III
Фото: ГУР МО

Росія готова перенаправити нафту до Індії, щоб компенсувати перебої з постачанням із Близького Сходу, повідомляє Reuters із посиланням на джерела. 

Поблизу індійських вод уже перебувають танкери з приблизно 9,5 млн барелів російської нафти, які можуть прибути до країни протягом кількох тижнів.

Співрозмовник відмовився уточнювати, куди спочатку прямували ці вантажі, але зазначив, що їх можна швидко доставити до Індії, забезпечивши нафтопереробникам оперативне постачання.

Індія є вразливою до перебоїв із поставками: її запаси нафти покривають лише близько 25 днів попиту, а запаси дизелю, бензину та скрапленого газу також залишаються обмеженими.

Проблеми з поставками вже мають наслідки для ринку. Близько 40% імпорту нафти Індії проходить через Ормузьку протоку — ключовий світовий маршрут експорту нафти. Через майже повне закриття цього шляху третій у світі споживач нафти змушений шукати альтернативні джерела постачання.

За галузевими даними, імпорт російської нафти до Індії в січні знизився до приблизно 1,1 млн барелів на добу — найнижчого рівня з листопада 2022 року, оскільки Нью-Делі намагався зменшити тиск через американські мита. За словами джерела, у лютому частка російської нафти знову зросла приблизно до 30%.

﻿
