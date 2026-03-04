Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
США закликають американців скасовувати подорожі на Кіпр

Острів перебуває в центрі занепокоєння ЄС через загрозу перенесення війни на його територію.

США закликають американців скасовувати подорожі на Кіпр
Прапор Кіпру

Державний департамент США закликав своїх громадян переглянути плани щодо поїздок на Кіпр і дозволив виїзд сім’ям дипломатів та персоналу, що не залучений до екстреної роботи.

Про це пише Politico.

Американські та ізраїльські удари по Ірану спровокували ширший регіональний конфлікт. У відповідь Тегеран запускає ракети та безпілотники по країнах Перської затоки.

Держдепартамент просить американців скасувати поїздки через “загрозу збройного конфлікту” та значні перебої в комерційному авіасполученні, що почалися після загострення між США, Ізраїлем та Іраном 28 лютого.

Кіпр дедалі більше втягується в конфлікт. Президент Нікос Христодулідіс заявив про удар безпілотника по злітно-посадковій смузі британської бази Акротірі. Це спонукало Нікосію скасувати неформальну зустріч міністрів у справах ЄС.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія розгорне есмінець HMS Dragon. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Париж направить на острів фрегат та системи ППО.

  • На Кіпрі з’явилися грецькі винищувачі F-16, а в регіон прибули європейські військові кораблі. Тепер острів перебуває в центрі занепокоєння ЄС через загрозу перенесення війни на його територію.
﻿
