CNN: ЦРУ працює над озброєнням курдів, щоб спровокувати повстання в Ірані

За словами джерел, адміністрація Трампа активно веде відповідні переговори з курдами та опозиційними групами.

Центральне розвідувальне управління США працює над планом озброєння курдських сил із метою розпалити народне повстання в Ірані, повідомляє CNN із посиланням на джерела.

За словами джерел, адміністрація Дональда Трампа веде активні переговори з іранськими опозиційними групами та курдськими лідерами в Іраку щодо надання їм військової підтримки.

Іранські курдські збройні угруповання мають тисячі бійців, які діють уздовж кордону Іраку та Ірану, переважно в Іракському Курдистані. Деякі з цих груп від початку війни публічно натякали на швидкі дії та закликали іранських військових переходити на їхній бік. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) атакує курдські угруповання і у вівторок заявив, що застосував проти них десятки дронів.

Також у вівторок президент Дональд Трамп, за словами високопоставленого іранського курдського чиновника, поговорив із президентом Демократичної партії Іранського Курдистану Мустафою Хіджрі. Саме ця партія була однією з цілей атак КВІР.

Очікується, що іранські курдські опозиційні сили найближчими днями можуть взяти участь у наземній операції на заході Ірану, повідомив CNN один із курдських чиновників.

«Ми вважаємо, що зараз маємо великий шанс», — сказало джерело, пояснюючи час можливих дій. За його словами, повстанці розраховують на підтримку США та Ізраїлю.

За задумом, курдські загони мають відволікти сили безпеки Ірану, що може полегшити масові протести у великих містах.

Втім американська розвідка вважає, що курдські угруповання наразі не мають достатніх ресурсів і впливу для успішного повстання без масштабної зовнішньої підтримки.