У берегів Шрі-Ланки підводний човен атакував іранське судно. Щонайменше 78 людей поранені, а 101 вважаються зниклими, пише France 24.

Інформацію про ураження корабля журналістам повідомили джерела в ВМС і міністерстві оборони. Деталі поки невідомі.

Хто стоїть за атакою – не уточнюють.

India Today пише, що атаку провели біля південних берегів Шрі-Ланки. ВМС острова проводить пошукову операцію.

Військова операція США та Ізраїлю триває з 28 лютого. За цей час загинули шестеро військових США – внаслідок іранського удару по базі в Кувейті. В Ірані кількість жертв сягає тисячі. Серед них – верховний лідер Алі Хеменеї. Є й цивільні загиблі.

Іран завдає ударів по країнах Перської затоки, де розташовані американські військові бази. Також вдарили по базі Великої Британії на Кіпрі.

Ізраїль нині оголосив нову серію ударів по Ірану.