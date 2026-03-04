ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Іранське судно зазнало атаки біля Шрі-Ланки: 101 людина зникла, понад 70 – поранені

ВМС проводять пошукову операцію. 

Іранське судно зазнало атаки біля Шрі-Ланки: 101 людина зникла, понад 70 – поранені
Фото: мапа

У берегів Шрі-Ланки підводний човен атакував іранське судно. Щонайменше 78 людей поранені, а 101 вважаються зниклими, пише France 24.

Інформацію про ураження корабля журналістам повідомили джерела в ВМС і міністерстві оборони. Деталі поки невідомі.

Хто стоїть за атакою – не уточнюють.

India Today пише, що атаку провели біля південних берегів Шрі-Ланки. ВМС острова проводить пошукову операцію.

Військова операція США та Ізраїлю триває з 28 лютого. За цей час загинули шестеро військових США – внаслідок іранського удару по базі в Кувейті. В Ірані кількість жертв сягає тисячі. Серед них – верховний лідер Алі Хеменеї. Є й цивільні загиблі.

Іран завдає ударів по країнах Перської затоки, де розташовані американські військові бази. Також вдарили по базі Великої Британії на Кіпрі.

Ізраїль нині оголосив нову серію ударів по Ірану.

﻿
