У берегів Шрі-Ланки підводний човен атакував іранське судно. Щонайменше 78 людей поранені, а 101 вважаються зниклими, пише France 24.
Інформацію про ураження корабля журналістам повідомили джерела в ВМС і міністерстві оборони. Деталі поки невідомі.
Хто стоїть за атакою – не уточнюють.
India Today пише, що атаку провели біля південних берегів Шрі-Ланки. ВМС острова проводить пошукову операцію.
Військова операція США та Ізраїлю триває з 28 лютого. За цей час загинули шестеро військових США – внаслідок іранського удару по базі в Кувейті. В Ірані кількість жертв сягає тисячі. Серед них – верховний лідер Алі Хеменеї. Є й цивільні загиблі.
Іран завдає ударів по країнах Перської затоки, де розташовані американські військові бази. Також вдарили по базі Великої Британії на Кіпрі.
Ізраїль нині оголосив нову серію ударів по Ірану.