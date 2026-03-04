Куба звинуватила шістьох осіб у тероризмі та участі операції під прапором США

Минулого тижня берегова охорона острова перехопила човен, коли він входив у кубинські води, що призвело до перестрілки.

Прокурори Куби звинуватили шістьох громадян острова у “злочинах тероризму” та звинуватили їх у в'їзді у країні на човні під прапором США, наповненому зброєю, – нібито з метою спровокувати заворушення.

Про це повідомляє DW.

Минулого тижня берегова охорона Куби перехопила човен, коли він входив у кубинські води, що призвело до перестрілки. Четверо громадян на борту швидкісного катера загинули унаслідок інциденту, а шестеро інших отримали поранення.

Міністерство внутрішніх справ Куби звинуватило кубинських емігрантів у відкритті вогню по судну прикордонної охорони та заявило, що вони прибули зі Сполучених Штатів з наміром атакувати військові частини на острові, що перебуває під комуністичним контролем.

Кубинські чиновники переконують, що човен перевозив вогнепальну зброю різних калібрів, зокрема 14 гвинтівок, 11 пістолетів та майже 13 000 набоїв.

Щонайменше двоє з затриманих раніше були звинувачені у тероризмі.

У разі визнання винними їм може загрожувати тюремне ув'язнення на строк від 10 до 15 років за менш тяжкі злочини та від 20 до 30 років – або навіть смертна кара – за серйозніші обвинувачення, заявив прокурор Едвард Роберт Кемпбелл.

Цей інцидент стався на тлі загострення напруженості між Кубою та США, які припинили всі поставки нафти до острівної країни.

Американські політичні лідери висловили скептицизм щодо кубинської версії подій і закликали до проведення незалежних розслідувань.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що це не була американська операція і до неї не були причетні жодні американські урядовці.