Зеленський: можемо дати Близькому Сходу перехоплювачі, якщо допоможуть з ракетами PAC-3

Також країна готова надіслати найкращих бійців, якщо країни домовляться з росіянами про припинення вогню в Україні.

Україна могла б допомогти країнам Близького Сходу перехоплювачами дронів, якби ті допомогли їй з дефіцитними ракетами для збиття балістики PAC-3. Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу, трансльованому Суспільним.

Загалом Україна як країна в стані війни не може передавати зброю іншим державам, оскільки сама має дефіцит. Але вона може ділитися з країнами Близького Сходу досвідом відбиття повітряних атак.

Ці країни вже отримали сигнали, що можуть їхати до України за знаннями і експертизою, як захистити цивільних. Це, зокрема, тренування.

Якщо країни Близького Сходу зможуть домовитися з Росією про припинення вогню, то "ці хлопці, що сьогодні захищають наше небо, можуть поїхати і захистити або навчити ті суспільства, як захиститись від іранських атак.Але якщо на нас летять ракети – при всій повазі, ми тут і ми будемо захищати нашу державу”.

Глобально, якщо буде стратегічне партнерство між країнами, то “ми повинні допомагати і зброєю, і навчанням, і тренуваннями”, сказав він.

Україна має договір про стратегічне партнерство, зокрема, з Великою Британією, з Німеччиною, і якби їм загрожували ракети, то Україна б максимально допомагала зброєю для захисту. Так, як вони допомагають Україні.

З країнами Близького Сходу теж можна укласти аналогічні угоди. Ці країни мають системи Patriot і ракети PAC-3, але від сотень “шахедів” їх це не захистить.

“Якщо PAC-3 вони нам дадуть – ми дамо їм перехоплювачі”, – сказав президент.

Команди працюватимуть, додав він.

Контекст

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер у вчорашньому зверненні повідомив, що проситиме Україну допомогти в відбитті атак іранських дронів на країни-партнери в Перській затоці.

Ці атаки Іран розпочав після удару США і Ізраїлю. Зокрема, відомо про обстріли ОАЕ. Також дроном вдарили по британській авіабазі на Кіпрі.

Президент Зеленський сказав, що жодна сторона поки офіційно не зверталася до України по допомогу. Але країна готова ділитися досвідом у відбитті атак іранських дронів з тими країнами, які допомагали їй.

Учора Bloomberg повідомило, що Зеленський пропонує країнам Перської затоки надіслати найкращих українських спеціалістів зі збиття дронів, якщо їхні лідери переконають Путіна припинити вогонь.

Нині президенти України і ОАЕ провели телефонну розмову і обговорили, як можна допомогти в захисті життів цивільних від ударів Ірану.



