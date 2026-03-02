Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Україна готова ділитися досвідом у відбитті атак з партнерами, нехай їдуть

Йдеться про передачу досвіду тим країнам, які допомагали українцям. 

Зеленський: Україна готова ділитися досвідом у відбитті атак з партнерами, нехай їдуть
Зенітна система Bofors L70, вагомий елемент ППО України, 40-мм автоматична гармата шведського виробництва, відома своєю високою
Фото: Сухопутні війська ЗС України

Президент Володимир Зеленський напряму не отримував запитів від жодного з партнерів про надання українських експертів для допомоги в збитті іранських дронів над країнами Ормузької протоки. Про це він 2 березня повідомив у коментарі журналістам.

Також запитів не було від країн Близького Сходу. Однак Україна готова ділитися своїм досвідом. 

“В нас дуже досвідчені люди. Ми готові ділитися цією інформацією, нехай до нас приїжджають наші партнери”, – сказав він.

Президент нагадав, що на початку війни Україна відправляла на навчання своїх військових до країн-партнерів. 

“І тому сьогодні, коли до нас звертаються саме ці країни, країни, які є нашими партнерами, ми відкриті, щоб ділитися нашим досвідом і технологіями”, – сказав він.

Пріоритетом для президента, за його словами, все ж є захист Києва, Полтави, Сум, Харкова.

Контекст

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер у вчорашньому зверненні повідомив, що проситиме Україну допомогти в відбитті атак іранських дронів на країни-партнери в Перській затоці.

Ці атаки Іран розпочав після удару США і Ізраїлю. Зокрема, відомо про обстріли ОАЕ. Також дроном вдарили по британській авіабазі на Кіпрі. 

﻿
