Туреччина заявляє, що ППО НАТО перехопила іранську балістичну ракету у її напрямку

Уламки впали на сході країни. Попередньо, жертв немає.

Протиповітряна оборона НАТО перехопила балістичну ракету, запущену з Ірану у напрямку Туреччини, та збила її до того, як вона увійшла в повітряний простір країни.

Про це повідомили у міноборони країни, пише Financial Times.

Ракету виявили після того, як вона перетнула повітряний простір Іраку та Сирії. Але підрозділи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розміщені у східному Середземномор'ї, вчасно перехопили її.

Уламки ракети впали на відкритій місцевості в районі Дертйол міста Хатай на південному сході Туреччини, поблизу сирійського кордону.

За словами міністерства, жертв немає.

Що відбувається на Близькому Сході

28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по іранських військових об'єктах, штаб-квартирах і оселях очільників режиму. Загинув верховний аятола Алі Хаменеї та ще десятки іранських керівників. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. А президент США Дональд Трамп повідомив, що “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей. Його діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі".

Іран у відповідь став бити по об'єктах США в ОАЕ, Кувейті, Бахрейні, Катарі. Згодом він атакував дроном британську військову базу на Кіпрі. В Саудівській Аравії КВІР вдарив по посольству США.

У США повідомили про загибель шести їхніх військових внаслідок удару по базі в Кувейті. Кількість жертв в Ірані сягає сотень.

Конфлікт позначився на цінах на нафту й газ: вони рекордно ростуть. Штати обіцяють оприлюднити план стримування цін на енергоресурси.

З 2 березня Ізраїль розпочав наступ на Ліван, де дії угруповання "Хезболла".