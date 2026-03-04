Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Пентагон хоче повний контроль над повітряним простором Ірану протягом тижня

«Ми лише починаємо. Ми прискорюємося, а не сповільнюємося», - заявив Гегсет.

Пентагон хоче повний контроль над повітряним простором Ірану протягом тижня
очільник Пентагону Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що американська операція проти Ірану перебуває лише на «ранній стадії», а попереду на Тегеран чекають ще масштабніші хвилі атак, передає CNN

Ключовою метою наступного етапу військових дій є встановлення повного контролю над іранським небом силами ВПС США та Ізраїлю. За словами очільника Пентагону, це завдання планують виконати менш ніж за тиждень.

Гегсет наголосив, що контроль над повітряним простором дозволить авіації безперешкодно знаходити і знищувати іранські ракети, об'єкти оборонно-промислового комплексу та військове керівництво країни. 

Міністр додав, що США мають намір продовжувати завдавати ударів, поки противник перебуває у критичному стані.

Гегсет також підкреслив, що операцію проти Ірану не задумували як «чесний бій», оскільки технологічна та військова перевага союзників має бути використана максимально жорстко для повного придушення військового потенціалу Ірану.

