Пентагон хоче повний контроль над повітряним простором Ірану протягом тижня

«Ми лише починаємо. Ми прискорюємося, а не сповільнюємося», - заявив Гегсет.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що американська операція проти Ірану перебуває лише на «ранній стадії», а попереду на Тегеран чекають ще масштабніші хвилі атак, передає CNN.

Ключовою метою наступного етапу військових дій є встановлення повного контролю над іранським небом силами ВПС США та Ізраїлю. За словами очільника Пентагону, це завдання планують виконати менш ніж за тиждень.

Гегсет наголосив, що контроль над повітряним простором дозволить авіації безперешкодно знаходити і знищувати іранські ракети, об'єкти оборонно-промислового комплексу та військове керівництво країни.

Міністр додав, що США мають намір продовжувати завдавати ударів, поки противник перебуває у критичному стані.

Гегсет також підкреслив, що операцію проти Ірану не задумували як «чесний бій», оскільки технологічна та військова перевага союзників має бути використана максимально жорстко для повного придушення військового потенціалу Ірану.