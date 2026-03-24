Смерть «колишнього себе»: Чому ми не стали кращими чи гіршими, а просто стали іншими?

«Я себе не впізнаю», – фраза, яка звучить у кабінетах психотерапевтів частіше, ніж скарги на обстріли. Люди з подивом зауважують, що їхні колишні захоплення здаються безглуздими, старі цінності – наївними, а реакції на світ – чужими.

Ми звикли вірити, що криза має зробити нас або «сильнішими» (загартувати), або «зламати» (зробити гіршими). Але реальність 2022–2026 років виявилася складнішою. Багато хто з нас просто... переродився. Ми не стали святими чи монстрами. Ми стали іншою версією людини, для якої стара інструкція з експлуатації більше не підходить.

Чому «старий я» зник?

Психіка – це не статична конструкція, а динамічна система, яка адаптується до середовища. Коли середовище стає екстремальним, «стара версія» особистості стає нефункціональною.

Це можна порівняти з оновленням програмного забезпечення. Стара програма була розрахована на мир, безпеку та довгострокове планування. В умовах війни вона просто «зависає». Мозок змушений провести радикальний апгрейд. Під час цього процесу багато файлів (наших рис характеру, звичок, мрій) безповоротно видаляються, бо вони займають пам'ять, але не допомагають вижити.

«Ні кращі, ні гірші»: відмова від моральних оцінок

Ми часто картаємо себе за те, що стали «холоднішими», «цинічнішими» або «байдужішими». Нам здається, що ми стали гіршими. З іншого боку, є тиск суспільства: «Ти маєш стати кращою версією себе, бути героєм».

Але правда в тому, що адаптація – це не про мораль, а про виживання. 

• Якщо ви раніше були м'якою людиною, а тепер стали різкими - ви не стали гіршими. Ви просто наростили броню, щоб не розсипатися.

• Якщо ви раніше були активістом, а зараз хочете лише мовчати - ви не стали слабшими. Ваша система перейшла в режим енергозбереження.

Ця «іншість» – результат колосальної внутрішньої роботи. Психіка відкинула все зайве. Це не деградація і не просвітлення. Це функціональна трансформація.

Оплакування колишнього життя

Одна з причин, чому нам так важко бути «новими» – це невисловлений жаль за «старим собою». Ми сумуємо за тією людиною, яка могла щиро радіти новій речі, не згадуючи про потреби фронту, або могла планувати життя на п'ять років вперед без тіні страху.

Цей жаль за собою є повноцінним процесом горювання.

  1. Заперечення: «Це тимчасово, скоро я знову стану колишнім».
  2. Гнів: «Чому я став таким закритим/злим/байдужим?».
  3. Депресія: Усвідомлення, що повернення до точки «до 24.02» неможливе.
  4. Прийняття: Знайомство з собою новим.

Як познайомитися зі своїм «Новим Я»?

Замість того, щоб намагатися відкопати в собі «стару версію», спробуйте дослідити ту людину, якою ви є зараз.

• Інвентаризація цінностей: Запитайте себе: «Що для мене дійсно важливо сьогодні?». Ви здивуєтеся, як сильно змінився список. Те, що раніше було в пріоритеті (статус, схвалення інших), часто поступається місцем базовим речам: безпеці своїй і близьких, чесності, тиші.

• Дозвіл на зміни: Дозвольте собі не любити те, що ви любили раніше. Не змушуйте себе бути «тим веселим хлопцем» чи «тією турботливою подругою», якщо на це немає ресурсу.

• Пошук нових опор: Якщо стара ідентичність трималася на роботі чи соціальному статусі, які зараз втрачені, шукайте опору в діях. «Я – той, хто допомагає», «Я – той, хто виховує дітей у складні часи», «Я – той, хто просто тримається».

Ми є поколінням людей з «перезібраною» психікою. Ми стали іншими, бо світ став іншим. І прийняття цієї нової, можливо, менш яскравої, але більш витривалої версії себе – це і є наш головний крок до зцілення.

Олена Бортнікова Олена Бортнікова , психолог, доктор філософських наук, керівниця психологічного центру «ДіЛенД»
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут».
