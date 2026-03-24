ГоловнаБлогиБлог Тетяна Коваль

Коли дешевше — виходить дорожче. Про закупівлі харчування в лікарнях

Команда Академії харчування пацієнтів вже 6 років працює над тим, щоб харчування в українських лікарнях стало таким, яке справді допомагає людині одужати. Один із ключових кроків — оновлення наказу МОЗ № 931, що регулює організацію харчування пацієнтів в Україні. Ця робота триває, і зміни вже близько. Але цього недостатньо, важливо також змінити те, як лікарні закуповують цю послугу.

Як працює тендер зараз

У більшості тендерів у Prozorro на харчування пацієнтів постачальника обирають за найнижчою ціною. Здавалося б, все логічно: бюджетні кошти, прозорість, конкуренція. Але виникає демпінг, тому що постачальники, щоб виграти, занижують ціну до межі або й за межу, а потім або економлять на якості продуктів, або не витримують контракт взагалі. При цьому на ринку медичного кейтерингу в Україні фахівців небагато. І ті, хто хоче працювати добре, вкладає в обладнання, команду, сертифікацію, все одно програє тому, хто просто поставив ціну нижче.

Але закон дозволяє інакше

Закон про публічні закупівлі дозволяє оцінювати постачальників не лише за ціною. Нецінові критерії можуть складати до 30% від загальної оцінки. А значить медичний заклад юридично може врахувати те, що насправді важливо.

Наприклад: яке меню пропонує постачальник, яка його поживна цінність, чи є в команді дієтолог, як організовано доставлення їжі, яка матеріальна база, який досвід саме в медичному кейтерингу.

Тобто за ціною всього не видно, дві компанії можуть запропонувати однакову суму і при цьому бути абсолютно різними за тим, що реально отримає пацієнт.

Чому ж ніхто не користується?

Я спілкуюся з замовниками, і відповідь завжди приблизно однакова: страшно. Щойно з'являються додаткові критерії — виникає ризик підозр у корупції або "підгонці" тендера під конкретного постачальника.

До того ж майже ніхто не знає, як правильно обґрунтувати питому вагу нецінових критеріїв і прорахувати економічний ефект від їх застосування. А без обґрунтування — це вже правова ризикова зона.

Тому більшість лікарень іде найпростішим шляхом: лише ціна, і все.

Що потрібно, щоб щось змінилося

Потрібен перший прецедент. Лікарня, яка готова пройти весь шлях: підготувати економічне обґрунтування, визначити критерії, провести закупівлю — і зробити це так прозоро і чисто, щоб потім будь-хто міг на цей кейс спиратися.

Нещодавно ми разом із командою Prozorro обговорювали саме це — як такий пілот міг би виглядати, які є ризики і як їх мінімізувати.

Це важлива розмова, бо змінити підхід до закупівель не менш важливо, ніж змінити самі стандарти харчування.

Потрібна реформа

Щоб зміни дійшли до пацієнта, має цілісно запрацювати система: оновлені стандарти, навчання персоналу, орієнтовні меню, аудити харчоблоків, ІТ-рішення для обліку харчування. І поруч з усім цим — інший підхід до закупівель.

Кожен елемент тримає решту. І якщо один випадає, решта не рятує. Саме тому закупівлі — розмова, яку не можна відкладати.

Якщо ви керуєте лікарнею або приймаєте рішення про закупівлі — я готова говорити про те, як зробити перший крок, бо хтось має бути першим.

Тетяна Коваль Тетяна Коваль , експертка з організації харчування в медичних закладах
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies