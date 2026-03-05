Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСвіт

Генпрокурорку США викликали свідчити у справі Епштейна

Навіть республіканці не задоволені обсягом оприлюднених документів, вимагаючи повного розкриття правди.

Генпрокурорку США викликали свідчити у справі Епштейна
Генеральна прокурорка США Пем Бонді
Фото: EPA/UPG

Комітет з нагляду Конгресу США після допитів Білла та Гілларі Клінтон у справі Джеффрі Епштейна викликав на слухання для свідчення генеральну прокурорку Сполучених Штатів, близьку соратницю Дональда Трампа Пем Бонді.

Як пише BBC, очільниця департаменту юстиції має пояснити конгресменам, чому відомство не виконало поставлене перед ним на законодавчому рівні завдання опублікувати усі файли, пов'язані з діяльністю колишнього фінансиста, який виявився педофілом та творцем імперії постачання неповнолітніх дівчат для проституції.

Бонді також має надати відповідь на запитання, як у департаменті юстиції допустили під час цензурування потрапляння імен жертв до мільйонів сторінок документів, викладених у вільний доступ. Натомість деякі з даних, які не є конфіденційними, навпаки були вилучені.

Виклик генпрокурорки ініціювала представниця Республіканської партії Ненсі Мейс, яка вказувала на відсутність у файлах Ептейна численних аудіо та відео-матеріалів, які мали б пролити більше світла на "найбільше приховування злочину в історії Америки". 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies