ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Трамп поставив війні на Близькому Сході "15 балів із 10 можливих"

Президент США сповнений оптимізму щодо ситуації на Близькому Сході.

Трамп поставив війні на Близькому Сході "15 балів із 10 можливих"
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа повністю влаштовує те, як розгортаються події у війні на Близькому Сході. Такий висновок можна зробити із заяв глави держави, які передає Укрінформ.

Трамп розповів журналістам, що на фронті, за його інформацією, "усе йде, м'яко кажучи, дуже добре", а у відповідь на прохання оцінити успіхи американських військ республіканець сказав, що "це 15 із 10 можливих".

Господар Білого дому переконує, що Іран швидко втрачає свої запаси ракет та пускові установки, які знищуються повітряними ударами США. Він також зазначив, що керівництво Ірану "зовсім вийшло з-під контролю, якщо почало бомбити своїх сусідів і вчорашніх союзників".

Трамп поскаржився, що не може зрозуміти, хто міг би очолити Іран після війни, бо удари знищують все більше й більше високопоставлених представників режиму аятоли. Усі, хто міг би стати лідером в очах Вашингтона, "зрештою швидко гинуть".

  • За інформацією ЗМІ, радники Трампа зовсім не поділяють оптимізм свого керівника: вони закликали президента США скоротити тривалість воєнної кампанії і знайти спосіб "оголосити перемогу".
