Трамп поставив війні на Близькому Сході "15 балів із 10 можливих"

Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа повністю влаштовує те, як розгортаються події у війні на Близькому Сході. Такий висновок можна зробити із заяв глави держави, які передає Укрінформ.

Трамп розповів журналістам, що на фронті, за його інформацією, "усе йде, м'яко кажучи, дуже добре", а у відповідь на прохання оцінити успіхи американських військ республіканець сказав, що "це 15 із 10 можливих".

Господар Білого дому переконує, що Іран швидко втрачає свої запаси ракет та пускові установки, які знищуються повітряними ударами США. Він також зазначив, що керівництво Ірану "зовсім вийшло з-під контролю, якщо почало бомбити своїх сусідів і вчорашніх союзників".

Трамп поскаржився, що не може зрозуміти, хто міг би очолити Іран після війни, бо удари знищують все більше й більше високопоставлених представників режиму аятоли. Усі, хто міг би стати лідером в очах Вашингтона, "зрештою швидко гинуть".