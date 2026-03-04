ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЦПД: Франція попереджає про ризик російського цифрового втручання у муніципальні вибори

До організації втручання у вибори може бути причетна російська мережа дезінформації Storm-1516.

ЦПД: Франція попереджає про ризик російського цифрового втручання у муніципальні вибори
Фото: Центр протидії дезінформації

Французькі спецслужби попереджають про високий ризик цифрового втручання з боку РФ у муніципальні вибори, які відбудуться 15 та 22 березня. Йдеться насамперед про онлайн-маніпуляції, поширення фейкових новин та інформаційні вкиди з метою впливу на виборців і політичні процеси. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними французької сторони, раніше в країні вже фіксували масштабні інформаційні операції. У 2025 році аналітики компанії Insikt Group виявили 140 сайтів, які маскувалися під французькі новинні ресурси. Близько 20 із них позиціонували себе як локальні медіа.

Частина цих кампаній була спрямована на дискредитацію французької влади. Серед іншого, поширювалися фейки про нібито причетність президента Емманюеля Макрона до справи Джеффрі Епштейна.

У ЦПД зазначають, що до організації операцій причетна російська мережа дезінформації Storm-1516. Вона використовує соціальні мережі, підроблені новинні сайти та інструменти штучного інтелекту для створення й поширення маніпулятивного контенту. 

Для розширення охоплення також застосовуються так звані "троль-ферми" – мережі акаунтів, які масово поширюють потрібні наративи та формують штучну інформаційну активність.

Експерти наголошують, що посилення таких інформаційних кампаній свідчить про системне використання дезінформації як інструменту геополітичного впливу. Основною метою є дискредитація демократичних інститутів, послаблення європейської єдності та створення інформаційної нестабільності напередодні виборів.

Раніше німецькі спецслужби також повідомляли про фіксацію спроб втручання РФ на тлі підготовки до виборчих процесів 2026 року та застерігали про зростання маніпуляцій в інформаційному просторі Європи.

﻿
