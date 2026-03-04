Міноборони: Україна очікує додаткові винищувачі "Mirage-2000" від Франції

Україна очікує на додаткове постачання літаків "Mirage 2000-5" від Франції, які посилять спроможності ППО для знищення ворожих крилатих ракет та ударних дронів типу "Shahed".

Про це повідомляє Міноборони України.

Mirage 2000 – багатоцільові винищувачі, оснащені цифровою авіонікою. Вони мають сучасні радіолокаційні системи та комплекси радіоелектронної боротьби, що значно підвищує їх бойові можливості.

Як повідомляють у міноборони, Dassault Mirage, які отримає Україна, мають клас наближений до 4++, що вище, ніж у наявних на озброєнні ЗСУ літаків Міг-29.

"Це глибоко модернізовані винищувачі четвертого покоління, які за своїми бойовими можливостями, радіолокаційним обладнанням та маневреністю наближені до винищувачів п'ятого покоління. Вони мають покращену авіоніку, легші та більш маневрові за більшість аналогів. Можуть виконувати бойові місії на висоті до 18 км", – ідеться у повідомленні.

Винищувачі Mirage 2000 мають потужні радари і озброєння, зокрема високоточні ракети Magic-2. Це дозволяє ефективно виявляти і знешкоджувати малопомітні крилаті ракети та ударні дрони "Shahed", "Герань" і "Гербера".

Також вони можуть знешкоджувати ворожі розвідники оперативно-тактичного рівня. Таким чином Mirage 2000 важливі для протистояння повітряному терору РФ, захист від якого є одним з пріоритетів Плану війни України.

Крім того, підвіска літака Mirage 2000 адаптована під усі види авіаційного озброєння стандартів НАТО, що дозволяє застосовувати ракети Storm Shadow/SCALP, авіабомби AASM Hammer та інші види озброєнь.

"Наявність на озброєнні таких літаків суттєво посилює протиповітряну оборону України, що вкрай актуально під час масових ракетно-дронових атак агресора", – додають у міноборони України.

В оборонному відомстві нагадують, що питання передачі винищувачів Mirage 2000 обговорювали під час лютневої зустрічі Міністр оборони України Михайло Федоров та Міністерка збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен.

Перші літаки Mirage 2000 Франція передала Україні на початку 2025 року. Для їх ефективного застосування українські пілоти пройшли кількамісячну підготовку у Франції.