На Сумщині росіяни атакували цивільне авто, постраждали троє людей

Ворог атакував авто у Миколаївській сільській громаді Сумського району.

Російські окупанти атакували цивільние авто у Миколаївській громаді. Унаслідок атаки поранень зазнали троє людей.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

За даними слідства, 4 березня близько 14:30 год на території Миколаївської сільської громади Сумського району ворог атакував безпілотником транспортний засіб із цивільними.

Унаслідок ворожої атаки поранено 60-річного чоловіка, його 23-річного сина та 57-річну жінку.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури слідчими Сумського районного управління поліції проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні відомства.