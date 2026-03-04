Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
На Сумщині росіяни атакували цивільне авто, постраждали троє людей

Ворог атакував авто у Миколаївській сільській громаді Сумського району.

На Сумщині росіяни атакували цивільне авто, постраждали троє людей
наслідки ворожих ударів
Фото: Сумська ОВА

Російські окупанти атакували цивільние авто у Миколаївській громаді. Унаслідок атаки поранень зазнали троє людей.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

За даними слідства, 4 березня близько 14:30 год на території Миколаївської сільської громади Сумського району ворог атакував безпілотником транспортний засіб із цивільними. 

Унаслідок ворожої атаки поранено 60-річного чоловіка, його 23-річного сина та 57-річну жінку.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки. 

"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури слідчими Сумського районного управління поліції проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні відомства.

﻿
