На Сумщині росіяни атакували цивільне авто, постраждали троє людей

Російські окупанти атакували цивільние авто у Миколаївській громаді. Унаслідок атаки поранень зазнали троє людей.
Про це повідомляє прокуратура Сумської області.
За даними слідства, 4 березня близько 14:30 год на території Миколаївської сільської громади Сумського району ворог атакував безпілотником транспортний засіб із цивільними.
Унаслідок ворожої атаки поранено 60-річного чоловіка, його 23-річного сина та 57-річну жінку.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.
"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури слідчими Сумського районного управління поліції проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні відомства.