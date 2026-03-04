Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: російські війська продовжують тиск на Гуляйпільському та Покровському напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 48 боєзіткнень.

Генштаб: російські війська продовжують тиск на Гуляйпільському та Покровському напрямках
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби російські війська вже здійснили 48 штурмових дії на фронті. Гуляйпільський і Покровський напрямки залишаються найважчими.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Ворог продовжує обстріли прикордонних районів. На Сумщині від російського терору постраждали Безсалівка, Товстодубове, Волфине, Кореньок, Будки, Іскрисківщина, Манухівка, Соснівка. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 80 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, завдав 2 авіаудари із застосуванням п’яти КАБ. Зафіксовано два боєзіткнення. 

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Графське. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються. 

На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку Піщаного та Курилівки. 

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого, Зарічного та Ставків. 

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Дронівки та Рай-Олександрівки. 

На Краматорському напрямку агресор атакував тричі у напрямку Оріхово-Василівки, Бондарного та Миколаївки. Одна атака триває. 

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки. 

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке та у бік Червоного Лиману. Чотири боєзіткнення іще тривають. 

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав у бік Іванівки, Андріївки–Клевцового, Новогригорівки та у бік Зеленого Гаю. Одне боєзіткнення триває. Крім того, Олександроград, Гаврилівка, Коломийці та Писанці зазнали авіаударів. 

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Залізничного та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Гіркого, Рівного, Гуляйпільського, Чарівного. Три боєзіткнення тривають. 

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. 

На Придніпровському напрямку окупанти атакували в районі Антонівського моста та острова Білогрудий. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. 

Спроби ворога просуватися не фіксуються. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies