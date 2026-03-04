Генштаб: російські війська продовжують тиск на Гуляйпільському та Покровському напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 48 боєзіткнень.

Від початку доби російські війська вже здійснили 48 штурмових дії на фронті. Гуляйпільський і Покровський напрямки залишаються найважчими.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог продовжує обстріли прикордонних районів. На Сумщині від російського терору постраждали Безсалівка, Товстодубове, Волфине, Кореньок, Будки, Іскрисківщина, Манухівка, Соснівка.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 80 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, завдав 2 авіаудари із застосуванням п’яти КАБ. Зафіксовано два боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Графське. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються.

На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку Піщаного та Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого, Зарічного та Ставків.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Дронівки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку агресор атакував тричі у напрямку Оріхово-Василівки, Бондарного та Миколаївки. Одна атака триває.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке та у бік Червоного Лиману. Чотири боєзіткнення іще тривають.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав у бік Іванівки, Андріївки–Клевцового, Новогригорівки та у бік Зеленого Гаю. Одне боєзіткнення триває. Крім того, Олександроград, Гаврилівка, Коломийці та Писанці зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Залізничного та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Гіркого, Рівного, Гуляйпільського, Чарівного. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку окупанти атакували в районі Антонівського моста та острова Білогрудий. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається.

Спроби ворога просуватися не фіксуються. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.