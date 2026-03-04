Генштаб: російські війська продовжують тиск на Гуляйпільському та Покровському напрямках

Від початку доби російські війська вже здійснили 48 штурмових дії на фронті. Гуляйпільський і Покровський напрямки залишаються найважчими.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Ворог продовжує обстріли прикордонних районів. На Сумщині від російського терору постраждали Безсалівка, Товстодубове, Волфине, Кореньок, Будки, Іскрисківщина, Манухівка, Соснівка.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 80 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, завдав 2 авіаудари із застосуванням п’яти КАБ. Зафіксовано два боєзіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Графське. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються.
На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку Піщаного та Курилівки.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого, Зарічного та Ставків.
На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Дронівки та Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку агресор атакував тричі у напрямку Оріхово-Василівки, Бондарного та Миколаївки. Одна атака триває.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке та у бік Червоного Лиману. Чотири боєзіткнення іще тривають.
На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав у бік Іванівки, Андріївки–Клевцового, Новогригорівки та у бік Зеленого Гаю. Одне боєзіткнення триває. Крім того, Олександроград, Гаврилівка, Коломийці та Писанці зазнали авіаударів.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Залізничного та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Гіркого, Рівного, Гуляйпільського, Чарівного. Три боєзіткнення тривають.
На Оріхівському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.
На Придніпровському напрямку окупанти атакували в районі Антонівського моста та острова Білогрудий. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається.
Спроби ворога просуватися не фіксуються. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.