Суд обрав майору запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, однак прокуратура вже подала апеляцію.

Майору - начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин Запорізької області за процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та недбалому ставленні до військової служби.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За версією слідства, з кінця серпня 2023 року до грудня 2024 року майор умисно сприяв незаконному нарахуванню додаткової грошової винагороди у розмірі 100 000 грн за «виконання бойових завдань на першій лінії оборони». Такі виплати отримували його підлеглі з фінансово-економічної служби, хоча жодних бойових завдань вони не виконували.

Попри це, готувалися документи, на підставі яких командир частини видавав накази про нарахування винагород. Загалом 11 військовослужбовців незаконно отримали понад 4,25 млн грн.

Слідство також установило, що майор передав підлеглому свій логін і пароль від електронного кабінету. Завдяки доступу до системи «Зарплатний проєкт» підлеглий:

вносив до списків неіснуючих військовослужбовців

змінював реквізити банківських карток, переадресовуючи кошти на власні рахунки

формував електронні реєстри для перерахування грошей.

Ці дії спричинили військовій частині збитки на понад 7,35 млн грн.

Раніше було викрито та повідомлено про підозру підлеглому майора - начальнику розрахункової групи фінансово-економічної служби. Саме він, за версією слідства, отримав доступ до електронного кабінету частини, змінював реквізити зарплатних карток військових, вносив у систему дані звільнених військових та відкрив 14 банківських рахунків для подальшого привласнення коштів. Наразі він перебуває під вартою.