Джерела: під час удару по "Новоросійську" пошкоджено тральщик "Валентин Пікуль" і два протичовнові кораблі

Удар по порту “Новоросійськ” убив трьох ворожих моряків, ще 14 були поранені. Під атаку потрапив морський тральщик “Валентін Пікуль”, повідомили джерела редакції в СБУ.

Також серйозно пошкоджені протичовнові кораблі “Єйськ” та “Касімов”. Крім того, вразили радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300ПМУ-2 “Фаворит”, ЗРГК “Панцир-С2” та шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі “Шесхаріс”.

Пожежа в порту тривала всю ніч.

“СБУ системно дістає ворога там, де він вважає себе в безпеці – у портах, на базах і в глибокому тилу. Для російських військових об’єктів не існує «захищених зон». Поки росія веде війну проти України, їй ніде не буде спокійно – ні на морі, ні на суші, ні в тилу”, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

"Єйськ" входить до складу Чорноморського флоту, до повномасштабної війни Росія використовувала його, зокрема, в Азовському морі. "Касімов" – ще один малий протичовновий корабель Чорноморського флоту.

Сили оборони провели атаку на порт у Краснодарському краї 2 березня. Це була комбінована операція різних складових Сил оборони, зокрема СБУ, СБС, ГУР, ДПСУ.

“Новоросійськ” є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні Росії. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють в Україні.

Удару по "Новоросійську" українські сили завдавали і раніше, в листопаді 2025. Тоді вразили нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки.

Посол України в США Ольга Стефанішина повідомляла, що після цього удару їй телефонував посадовець Держдепу. "Новоросійськ" залучений в експорт нафти зі США і Казахстану.



