У східній частині Гришиного Донецької області тривають інтенсивні бої. Російські війська намагаються просунутися до центральних районів населеного пункту та посилюють тиск на українських оборонців.

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За інформацією військових, у смузі відповідальності Корпусу фіксуються ознаки підготовки противника до активізації бойових дій. Ворог планує посилити наступальні дії на початку весни. Зазначається, що протягом останніх кількох місяців російські підрозділи здійснювали накопичення ресурсів для подальшого наступу.

Найбільші зусилля російська армія зосередила у напрямку Гришиного, що розташоване на північний захід від Покровська. Окупанти намагаються одночасно штурмувати населений пункт зі сходу, півночі та півдня, прагнучи прорватися до центральної частини села.

Крім того, ворог не полишає спроб повністю оволодіти Покровськом і Мирноградом. Водночас українські військові утримують визначені позиції на північних околицях обох міст.

У 7-му корпусі ДШВ також повідомили про втрати противника за лютий. Українські воїни ліквідували та поранили понад тисячу російських загарбників. Окрім цього, було знищено або уражено 38 гармат і мінометів, чотири одиниці броньованої техніки, 84 одиниці авто- та мототехніки, а також п’ять наземних роботизованих комплексів.

На оприлюдненому відео зафіксовані авіаудари Сил оборони по скупченню особового складу противника в районі Покровська, завдані протягом останніх кількох днів.