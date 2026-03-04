На Вінниччині судитимуть трьох депутатів за підозрою у недостовірному декларуванні понад 50 млн грн

Прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти щодо трьох депутатів місцевих рад Вінниччини. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Їх обвинувачують у внесенні недостовірної інформації до щорічних декларацій. За даними слідства, посадовці не відобразили майно та доходи на загальну суму понад 50 млн грн.
Серед обвинувачених – подружжя депутатів із місцевих рад Чернівецької громади та Могилів-Подільського району. Чоловік у деклараціях за 2021 – 2024 роки не задекларував понад 37 млн грн, отриманих у позику. Його дружина у декларації за 2024 рік не зазначила дохід від продажу квартири вартістю понад 2 млн грн.
Розпочато розслідування щодо ймовірних недостовірних відомостей на 26 млн грн у декларації тимчасового голови Держекоінспекції
Ще один обвинувальний акт скеровано щодо депутата Тиврівської селищної ради. Слідство встановило, що у декларації за 2022 рік він умисно не вказав земельну ділянку, половину квартири, понад 6,2 млн грн на банківських рахунках, кошти в іноземній валюті та 4,5 млн грн, позичених юридичній особі. Загальна сума незадекларованих активів перевищує 11 млн грн.