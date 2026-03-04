Працівники ДБР затримали виконувача обов’язків начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області через підозру у вимаганні хабаря.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Затримання відбулося у взаємодії з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Директор одного з підприємств звернувся до управління для отримання експлуатаційного дозволу на виробничі потужності. Натомість посадовець наполіг на особистій зустрічі.

Під час розмови він повідомив підприємцю, що перед наданням дозволу необхідно провести перевірку, під час якої нібито можуть виявити порушення. Водночас запропонував “допомогу” – пообіцяв направити до підприємства лояльних співробітників для перевірки та забезпечити безперешкодне отримання дозволу.

За таку "послугу" посадовець вимагав 2 тисячі доларів США.

Підприємець звернувся до ДБР. Надалі працівники управління провели позапланову перевірку, після чого в.о. керівника підписав наказ про видачу підприємству експлуатаційного дозволу на діяльність із виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного походження.

Після отримання 2 тисяч доларів США посадовця затримали.

Керівника Держпродспоживслужби на Волині підозрюють у вимаганні хабаря

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.