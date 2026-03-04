ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
СБУ заявила про затримання ще 4-х проросійських агітаторів в різних регіонах України

Фігурантам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання ще 4-х проросійських агітаторів в різних регіонах України.

Як зазначає СБУ, під час обшуків у підозрюваних вилучено смартфони із доказами інформаційно-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Так, у Києві кіберфахівці СБУ викрили місцевого підприємця, який агітував до захоплення столиці України.

За матеріалами справи, він поширював ворожу пропаганду в чатах Телеграм-каналів.

Як встановило розслідування, окрім закликів до окупації Києва, фігурант заперечував масові вбивства рашистами цивільних у Бучі.

На Житомирщині підозру отримав місцевий житель, який використовував чати в месенджерах для «розгону» фейків про Сили оборони та ситуацію на фронті.

Також задокументовано, як фігурант закликав українців до захоплення державної влади в Україні.

В Одесі затримано ще двох підозрюваних. Однією з них виявилася лікарка-фтизіатр місцевого тубдиспансеру, яка вихваляла злочини кремлівського режиму серед колег.

На популяризації рашизму також викрито місцевого мешканця, який нав’язував промосковську пропаганду своїм знайомим.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти протиправної діяльності фігурантів на користь РФ.

Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
﻿
