У Чернігівській області прикордонники викрили корупціонера-члена ВЛК

За 21 500 гривень він обіцяв встановлення важких діагнозів громадянам, які проходять військово-лікарську комісію.

У Чернігівській області прикордонники викрили корупціонера-члена ВЛК, повідомили у Державній прикордонній службі.

“Оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по 105 прикордонному загону ГВВВБ "Центр" ДПСУ разом з поліцією Чернігівщини викрили посадовця однієї з військово-лікарських комісій, який налагодив “бізнес” на допомозі з ухиленням від мобілізації”, – йдеться у пресрелізі прикордонників.

За 21 500 гривень він обіцяв встановлення важких діагнозів громадянам, які проходять ВЛК, що є підставою для визнання їх непридатними для служби. 

Правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання коштів. Ділкові загрожує кримінальна відповідальність та до 10 років ув’язнення.

