У Миколаєві російський "шахед" атакував потяг, постраждав залізничник (оновлено)

Поїзд був порожнім, він прибув на технічне обслуговування.

Фото: Олексій Кулеба / Telegram

У Миколаєві внаслідок атаки російських "шахедів" пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури.  Про це повідомив у Telegram голова ОВА Віталій Кім. 

В результаті влучання виникла пожежа. Легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізовано. 

На місці працюють всі профільні служби. 

"Діяльність пабліків, які в майже режимі реального часу виклали наслідки атаки, розцінюю як допомогу ворогу. Будуть відповідні дії", - додав Кім.

Оновлено. Ворожий безпілотник влучив у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування. На жаль, поранено одного співробітника Укрзалізниці. Йому надана вся необхідна медична допомога. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. 

Фото: Олексій Кулеба / Telegram
Він також нагадав, що вчора ввечері Росія намагалася атакувати дроном пасажирський потяг сполученням Дніпро-Ковель. Залізничники швидко застосували протоколи безпеки: зупинили поїзд та превентивно евакуювали пасажирів. Завдяки чому ворожий БПЛА влучив за кілька метрів від локомотива. Люди не постраждали. Коли загроза зникла, поїзд продовжив рух. 

