ДСНС: в Україні зафіксовано майже 800 випадків підтоплень

Активні роботи з ліквідації наслідків підтоплень тривають у трьох областях.

Через весняне водопілля в Україні зафіксовано майже 800 випадків підтоплень, повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Віктор Вітовецький.

Наразі активні роботи з ліквідації наслідків підтоплень тривають в Одеській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Фото: ДСНС України

"Ми сформували та утримуємо в готовності спеціальні загони для протидії паводкам. Вони оснащені насосами, мотопомпами, снігоболотоходами та іншим необхідним обладнанням", – зазначив Вітовецький.

Він додав, що ефективність роботи рятувальників значною мірою залежить від співпраці з органами місцевого самоврядування.

Навіть 15-30 хвилин роботи екскаватора для створення альтернативного водовідводу може врятувати населений пункт від підтоплення. Підрозділи ДСНС готові до оперативної взаємодії з громадами для мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій.

Фото: ДСНС України

Рекомендації для мешканців у зоні підтоплення:

Вимкніть електро- та газопостачання;

Перенесіть документи та цінні речі у сухе безпечне місце;

Не заходьте у підвали та приміщення з пошкодженою електромережею;

Утримуйтеся від пересування затопленими дорогами, за потреби евакуюйтеся на підвищені ділянки;