ДСНС: в Україні зафіксовано майже 800 випадків підтоплень

Активні роботи з ліквідації наслідків підтоплень тривають у трьох областях.

наслідки підтоплень в Україні
Фото: ДСНС України

Через весняне водопілля в Україні зафіксовано майже 800 випадків підтоплень, повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Віктор Вітовецький. 

Наразі активні роботи з ліквідації наслідків підтоплень тривають в Одеській, Кіровоградській та Черкаській областях. 

Фото: ДСНС України

"Ми сформували та утримуємо в готовності спеціальні загони для протидії паводкам. Вони оснащені насосами, мотопомпами, снігоболотоходами та іншим необхідним обладнанням", – зазначив Вітовецький.

Він додав, що ефективність роботи рятувальників значною мірою залежить від співпраці з органами місцевого самоврядування. 

Навіть 15-30 хвилин роботи екскаватора для створення альтернативного водовідводу може врятувати населений пункт від підтоплення. Підрозділи ДСНС готові до оперативної взаємодії з громадами для мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій.

Фото: ДСНС України

Рекомендації для мешканців у зоні підтоплення:

  • Вимкніть електро- та газопостачання;
  • Перенесіть документи та цінні речі у сухе безпечне місце;
  • Не заходьте у підвали та приміщення з пошкодженою електромережею;
  • Утримуйтеся від пересування затопленими дорогами, за потреби евакуюйтеся на підвищені ділянки;
  • У разі небезпеки телефонуйте 101 або 112.
﻿
