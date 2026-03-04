ДСНС: в Україні зафіксовано майже 800 випадків підтоплень

Через весняне водопілля в Україні зафіксовано майже 800 випадків підтоплень, повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Віктор Вітовецький.
Наразі активні роботи з ліквідації наслідків підтоплень тривають в Одеській, Кіровоградській та Черкаській областях.
"Ми сформували та утримуємо в готовності спеціальні загони для протидії паводкам. Вони оснащені насосами, мотопомпами, снігоболотоходами та іншим необхідним обладнанням", – зазначив Вітовецький.
Він додав, що ефективність роботи рятувальників значною мірою залежить від співпраці з органами місцевого самоврядування.
Навіть 15-30 хвилин роботи екскаватора для створення альтернативного водовідводу може врятувати населений пункт від підтоплення. Підрозділи ДСНС готові до оперативної взаємодії з громадами для мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій.
Рекомендації для мешканців у зоні підтоплення:
- Вимкніть електро- та газопостачання;
- Перенесіть документи та цінні речі у сухе безпечне місце;
- Не заходьте у підвали та приміщення з пошкодженою електромережею;
- Утримуйтеся від пересування затопленими дорогами, за потреби евакуюйтеся на підвищені ділянки;
- У разі небезпеки телефонуйте 101 або 112.