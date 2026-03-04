На Львівщині судитимуть посадовців за розтрату 4 млн грн на ремонті дитячого табору

Вони завищували ціни на будматеріали і вписували в акти роботи, яких не було.

Прокуратура скерувала до суду справу щодо розкрадання майже 4 млн грн під час капітального ремонту дитячого оздоровчого закладу на Львівщині.

Як повідомив Офіс Генпрокурора, табір був призначений для відпочинку дітей із вразливих категорій, переселенців та обдарованої молоді.

Перед судом постануть колишній начальник районного відділу освіти, директор підрядної організації, ексочільник табору та економіст департаменту освіти Львівської міськради.

Слідство встановило, що фігуранти завищували ціни на будматеріали та вписували в акти роботи, які фактично не проводили. Організаторами схеми вважають керівника відділу освіти та директора фірми-підрядника, тоді як інші учасники схеми забезпечували підписання документів та фінансове оформлення оплат.

Крім розтрати, директора підрядної компанії обвинувачують у легалізації частини вкрадених грошей. За версією прокурорів, він намагався приховати походження майже 2 млн грн, оформивши їх як позику третій особі. Фігурантам інкримінують зловживання службовим становищем, службове підроблення та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.