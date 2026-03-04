У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСуспільствоПодії

На Львівщині судитимуть посадовців за розтрату 4 млн грн на ремонті дитячого табору

Вони завищували ціни на будматеріали і вписували в акти роботи, яких не було.

На Львівщині судитимуть посадовців за розтрату 4 млн грн на ремонті дитячого табору
правосуддя
Фото: ukrainepravo.com

Прокуратура скерувала до суду справу щодо розкрадання майже 4 млн грн під час капітального ремонту дитячого оздоровчого закладу на Львівщині. 

Як повідомив Офіс Генпрокурора, табір був призначений для відпочинку дітей із вразливих категорій, переселенців та обдарованої молоді. 

Перед судом постануть колишній начальник районного відділу освіти, директор підрядної організації, ексочільник табору та економіст департаменту освіти Львівської міськради.

Слідство встановило, що фігуранти завищували ціни на будматеріали та вписували в акти роботи, які фактично не проводили. Організаторами схеми вважають керівника відділу освіти та директора фірми-підрядника, тоді як інші учасники схеми забезпечували підписання документів та фінансове оформлення оплат.

Крім розтрати, директора підрядної компанії обвинувачують у легалізації частини вкрадених грошей. За версією прокурорів, він намагався приховати походження майже 2 млн грн, оформивши їх як позику третій особі. Фігурантам інкримінують зловживання службовим становищем, службове підроблення та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies