Йому інкримінували організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах, відмивання коштів, зловживання повноваженнями та підробку експертних висновків.

Офіс Генерального прокурора скерував обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України у справі щодо привласнення нафтопроводу та відмивання 29,9 млн євро. Імені нардепа не вказують, але, як можна зрозуміти із матеріалів справи, йдеться про Віктора Медведчука.

Про це розповів генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Він зазначив, що слідство встановило: протягом 2015-2018 років екснардеп створив та очолив організовану групу, яка фактично викрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу. Вартість об’єкта на той момент складала 1,4 млрд грн.

Щоб реалізувати схему, організатори на чолі з колишнім парламентарем залучали експертів для надання завідомо неправдивих висновків у судах та зловживали повноваженнями на різних рівнях.

Після отримання контролю над об’єктом учасники групи використовували його для власного збагачення, легалізувавши понад 29,9 млн євро доходів, отриманих від експлуатації трубопроводу.

Колишньому депутату інкримінували організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах, відмивання коштів, зловживання повноваженнями та підробку експертних висновків.

Оскільки він перебуває на території Росії, розслідування проводилося у порядку спеціального досудового розслідування (in absentia − заочно). Матеріали щодо інших учасників схеми виділені в окреме провадження. Ці люди знаходяться в розшуку.

«Правоохоронні органи продовжують активні заходи щодо розшуку, арешту та конфіскації активів осіб, які підозрюються у злочинах проти держави та корупції. Це стосується майна як в Україні, так і за кордоном − воно має слугувати компенсацією за завдані державі збитки», – зазначив Кравченко.