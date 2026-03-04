Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ГоловнаПраво

Прокуратура оскаржує рішення суду щодо командувача логістики Повітряних Сил та керівника СБУ в Житомирській області

Ідеться про оскарження рішення суду щодо запобіжних заходів для пілозрюваних.

Прокуратура оскаржує рішення суду щодо командувача логістики Повітряних Сил та керівника СБУ в Житомирській області
Фото: Руслан Кравченко, генпрокурор України

Генпрокуратура оскаржила рішення суду щодо запобіжних заходів для командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника Управління СБУ в Житомирській області. 

Про це повідомляє Генпрокурор України Руслан Кравченко.

Обох підозрюють у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану, а також у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Суд визначив заставу у розмірі 6,9 млн грн для посадовця СБУ та 7 млн грн для представника Повітряних Сил. 

"Сторона обвинувачення вважає такі рішення необґрунтованими. Визначені суми застав майже вдвічі менші за ті, на яких наполягали прокурори, і не відповідають тяжкості злочинів, ролі підозрюваних у схемі та їхньому реальному майновому стану", – наголошує Кравченко.

Через це прокуратура вже подала скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. 

"П’ятиденний строк на оскарження спливає сьогодні, тоді як повні тексти ухвал суду буде оголошено лише ввечері. Саме тому апеляції подано негайно. Після отримання повних текстів рішень прокурори нададуть суду додаткові детальні аргументи", – додає Генпрокурор.

Контекст

  • Ексочільника СБУ Житомирщини і командувача логістики Командування Повітряних сил затримали за підозрою в оборудках із коштами на оборону. 
  • Йдеться про облаштування додаткового захисту на стратегічно важливих об'єктах, зокрема і оперативних аеродромах. За версією слідства, затримані організували передачу близько 13 млн гривень.
  • У травні 2025 на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів виділили 1,4 млрд грн, але проєкти не відповідали вимогам безпеки: укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт була завищена. Попри це підрядникам почали перераховувати авансові платежі.
  • У Повітряних силах повідомили, що призначили службову перевірку.
  • В лютому ВАКС відправив підозрюваних під варту на 60 діб — до 25 квітня включно.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies