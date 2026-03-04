Прокуратура оскаржує рішення суду щодо командувача логістики Повітряних Сил та керівника СБУ в Житомирській області

Ідеться про оскарження рішення суду щодо запобіжних заходів для пілозрюваних.

Генпрокуратура оскаржила рішення суду щодо запобіжних заходів для командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника Управління СБУ в Житомирській області.

Про це повідомляє Генпрокурор України Руслан Кравченко.

Обох підозрюють у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану, а також у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Суд визначив заставу у розмірі 6,9 млн грн для посадовця СБУ та 7 млн грн для представника Повітряних Сил.

"Сторона обвинувачення вважає такі рішення необґрунтованими. Визначені суми застав майже вдвічі менші за ті, на яких наполягали прокурори, і не відповідають тяжкості злочинів, ролі підозрюваних у схемі та їхньому реальному майновому стану", – наголошує Кравченко.

Через це прокуратура вже подала скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

"П’ятиденний строк на оскарження спливає сьогодні, тоді як повні тексти ухвал суду буде оголошено лише ввечері. Саме тому апеляції подано негайно. Після отримання повних текстів рішень прокурори нададуть суду додаткові детальні аргументи", – додає Генпрокурор.

