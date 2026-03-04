Прокуратура оскаржує рішення суду щодо командувача логістики Повітряних Сил та керівника СБУ в Житомирській області

Генпрокуратура оскаржила рішення суду щодо запобіжних заходів для командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника Управління СБУ в Житомирській області.
Про це повідомляє Генпрокурор України Руслан Кравченко.
Обох підозрюють у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану, а також у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі.
Суд визначив заставу у розмірі 6,9 млн грн для посадовця СБУ та 7 млн грн для представника Повітряних Сил.
"Сторона обвинувачення вважає такі рішення необґрунтованими. Визначені суми застав майже вдвічі менші за ті, на яких наполягали прокурори, і не відповідають тяжкості злочинів, ролі підозрюваних у схемі та їхньому реальному майновому стану", – наголошує Кравченко.
Через це прокуратура вже подала скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
"П’ятиденний строк на оскарження спливає сьогодні, тоді як повні тексти ухвал суду буде оголошено лише ввечері. Саме тому апеляції подано негайно. Після отримання повних текстів рішень прокурори нададуть суду додаткові детальні аргументи", – додає Генпрокурор.
Контекст
- Ексочільника СБУ Житомирщини і командувача логістики Командування Повітряних сил затримали за підозрою в оборудках із коштами на оборону.
- Йдеться про облаштування додаткового захисту на стратегічно важливих об'єктах, зокрема і оперативних аеродромах. За версією слідства, затримані організували передачу близько 13 млн гривень.
- У травні 2025 на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів виділили 1,4 млрд грн, але проєкти не відповідали вимогам безпеки: укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт була завищена. Попри це підрядникам почали перераховувати авансові платежі.
- У Повітряних силах повідомили, що призначили службову перевірку.
- В лютому ВАКС відправив підозрюваних під варту на 60 діб — до 25 квітня включно.