Викрили псевдоворожок, які ошукали людей на сотні тисяч гривень. Серед потерпілих – військові

Серед ошуканих є військовослужбовці ЗСУ, а також дружина загиблого захисника, яка перерахувала гроші з отриманої державної виплати.

Викрили псевдоворожок, які ошукали людей на сотні тисяч гривень. Серед потерпілих – військові
Затримання одного із підозрюваних
Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили діяльність трьох родин, члени яких щонайменше з 2024 року під виглядом надання езотеричних та «ворожильних» послуг систематично видурювали у людей гроші. 

Як розповіли у Нацполіції, розробила злочинну схему 50-річна мешканка Черкаської області. Вона долучила до «бізнесу» своїх непрацевлаштованих родичів та знайомих віком від 18 до 60 років. Отримані гроші жінка у подальшому витрачала на власні потреби та розподіляла між спільниками.

Члени угруповання діяли через створені вебресурси езотеричної тематики, телефонний зв’язок та месенджери. Для збільшення охоплення вони фінансували таргетовану рекламу своїх «послуг» в інтернеті. Зловмисники вводили потерпілих в оману щодо нібито наявності у фігурантів надприродних здібностей, переконували у неминучості негативних наслідків у разі відмови від «обрядів» та вимагали перерахування коштів. Звичайні побутові речі при цьому видавали за «магічну атрибутику».

Знайдені речі під час обшуку
Фото: Нацполіція
Знайдені речі під час обшуку

Шахраї переконували постраждалих надсилати їм вироби із золота або оформлювати кредити в установах мікрозаймів та здавати до ломбарду цінності, аби надіслати гроші на підконтрольні зловмисникам рахунки. Це фігуранти обговорювали між собою із насмішками над жертвами.

Зокрема, дружину загиблого воїна за допомогою психологічного тиску та залякувань спонукали перерахувати кошти з державної виплати у зв’язку із загибеллю чоловіка. Серед потерпілих також є військовослужбовці Збройних Сил України та члени їхніх сімей, а сума збитків становить майже 1,4 мільйона гривень.

Оперативники кіберполіції встановили адміністраторів вебсайтів, відстежили потоки грошових коштів та ідентифікували ядро злочинної групи.

За силової підтримки бійців ППОП та КОРД главків Києва та Черкаської області та спільно з оперативниками карного розшуку поліції Черкас правоохоронці провели 10 обшуків у Черкаській та Вінницькій областях за місцями проживання фігурантів та в автомобілі. Вилучили транспортний засіб, незареєстровану гладкоствольну зброю, гроші загальною сумою понад 400 тисяч гривень (в еквіваленті), десятки мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи, стартові пакети операторів звʼязку, окультні матеріали й обрядову атрибутику, а також візитівки я»сновидиць».

Один із затриманих шахраїв
Фото: Нацполіція
Один із затриманих шахраїв

Слідчі оголосили підозру трьом членам угруповання за у рамках досудового розслідування за ч. ч. 4, 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального Кодексу України. Організаторку групи та її найбільш активну спільницю затримано у порядку ст. 208 КПК України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Стосовно ще одного підозрюваного питання щодо запобіжного заходу вирішується.

Слідчі дії тривають, поліція встановлює спільників підозрюваних. Можлива додаткова кваліфікація.

﻿
