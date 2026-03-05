Генсек НАТО натякнув на можливість застосування статті 5 статуту Альянсу у війні з Іраном

У цій статті закладений ключовий принцип колективної оборони НАТО – збройний напад на одного з членів Альянсу вважається нападом на них усіх.

Генсек НАТО Марк Рютте в ефірі Newsmax натякнув на можливість застосування статті 5 статуту Альянсу у війні з Іраном.

“Зі зрозумілих причин, ми завжди зберігатимемо “невизначеність” щодо того, коли спрацює стаття 5. І якщо вона спрацює, ми завжди негайно повідомимо всіх”, – сказав Рютте.

Він додав, що члени Альянсу дотримуються “невизначеності”, щоб не надавати противнику зайвої інформації.

Рютте зазначив, що НАТО забезпечує всебічний захист кожного сантиметра території НАТО.

“Ви бачили це сьогодні вранці, коли надійшла новина про ракету, яка прямувала до Туреччини та потенційно могла вплинути на інтереси США в Туреччині, але була збита протиракетними системами НАТО. Тож це працює”, – сказав Рютте.

Він додав, що НАТО існує для того, щоб колективно захистися від будь-якого супротивника, будь то Росія чи хтось інший, або тероризм. Але це також, за його словами, платформа для Сполучених Штатів, щоб проектувати свою силу на світовій арені.