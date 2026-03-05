Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лідер "Хезболли" обіцяє продовжувати боротьбу, Ізраїль розширює операції в Лівані

ЦАХАЛ увійшов до кількох прикордонних міст і третій день поспіль завдають авіаударів по всьому Лівану.

Лідер "Хезболли" обіцяє продовжувати боротьбу, Ізраїль розширює операції в Лівані
Генеральний секретар "Хезболла" Шейх Наїм Касем
Фото: EPA/UPG

Лідер угруповання “Хезболла” пообіцяв продовжувати боротьбу проти Ізраїлю, чиї війська увійшли до кількох прикордонних міст і третій день поспіль завдають авіаударів по всьому Лівану.

Про це повідомляє France24.

Видання нагадує, що Ліван був втягнутий у війну на Близькому Сході в понеділок, коли “Хезболла” напала на Ізраїль у відповідь на вбивство верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї під час американо-ізраїльських ударів минулими вихідними.

Угруповання посилило удари в середу, заявивши, що здійснило щонайменше 15 атак на ізраїльські позиції – аж до Тель-Авіва.

“Ми зіткнулися з агресією… наш вибір – протистояти їй до самопожертви, і ми не здамося. Для нас це екзистенційний захист”, – заявив лідер “Хезболли” Наїм Касем у своїй першій промові з початку останнього раунду бойових дій.

Ліванська влада оголосила про щонайменше 72 загиблих, 437 поранених і 83 тисяч осіб, які залишили свої домівки з понеділка.

Ізраїльські військові наказали евакуюватися людям, які проживають на південь від річки Літані в Лівані – великої території, що простягається приблизно на 30 кілометрів на північ від кордону. ЦАХАЛ попередив, що армія “змушена вжити військових дій” проти “Хезболли” в цьому районі.

Ізраїльські військові заявили, що створюють буферну зону всередині Лівану для захисту ізраїльських жителів. Відомо, що війська трьох дивізій, зокрема піхотні, бронетанкові та інженерні підрозділи, діють на півдні Лівану.

Ізраїль заявив у середу, що двоє його солдатів отримали “середні поранення” внаслідок протитанкового вогню на півдні. “Хезболла” заявила, що її бійці вступили в “прямі” зіткнення з ізраїльськими військами в Хіамі, “завдавши підтверджених жертв”.

﻿
