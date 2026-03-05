Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСвіт

Каллас: ЄС вивчить можливість допомогти виробництву перехоплювачів дронів, Україна має відповідні спроможності

Відповідні питання сьогодні обговорять міністри закордонних справ блоку. 

Каллас: ЄС вивчить можливість допомогти виробництву перехоплювачів дронів, Україна має відповідні спроможності
дрон-перехоплювач Octopus
Фото: Міноборони

Євросоюз вивчить, як він може допомогти в виробництві дронів-перехоплювачів. Відповідну заяву на тлі війни на Близькому Сході зробила топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас.

Вона зазначила, що сьогодні міністри закордонних справ ЄС і партнери з Близького Сходу обговорять, як спільно "розірвати коло насильства". Каллас додала, що Тегеран "намагається експортувати війну на так таку кількість країн, на яку може".

"Ті самі дрони, що атакують Київ, зараз атакують наших партнерів на Близькому Сході. Тож ми вивчимо, як можемо підтримати виробництво перехоплювачів дронів", – сказала вона. 

Каллас додала, що Україна може допомогти країнам Перської затоки, бо вона розвинула виробництво дронів-перехоплювачів та загалом захист від БпЛА. 

Після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану КВІР атакував країни Перської затоки, де розташовано американські військові бази, а також Кіпр, де розміщена база Великої Британії. Крім того, сьогодні Іран вдарив по Азербайджану, а вчора ППО НАТО збила ракету біля Туреччини, хоч Тегеран заперечив її запуск. 

На тлі цього країни Перської затоки почали звертатися до України з проханнями допомогти в протидії іранським “шахедам”, боротьбу з якими українці ведуть ще з осені 2022.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна готова ділитися досвідом з тими країнами, що потерпають від іранських обстрілів. Якщо Близьких Схід допоможе ракетами для збиття балістики PAC-3, то Україна може надати дрони-перехоплювачі. А якщо їм вдасться домовитися з Росією про припинення вогню, то можуть розглянути варіант відправки фахівців по боротьбі з БпЛА до цих країн. Однак вся допомога не повинна впливати на обороноздатність України. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies