Каллас: ЄС вивчить можливість допомогти виробництву перехоплювачів дронів, Україна має відповідні спроможності

Євросоюз вивчить, як він може допомогти в виробництві дронів-перехоплювачів. Відповідну заяву на тлі війни на Близькому Сході зробила топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас.

Вона зазначила, що сьогодні міністри закордонних справ ЄС і партнери з Близького Сходу обговорять, як спільно "розірвати коло насильства". Каллас додала, що Тегеран "намагається експортувати війну на так таку кількість країн, на яку може".

"Ті самі дрони, що атакують Київ, зараз атакують наших партнерів на Близькому Сході. Тож ми вивчимо, як можемо підтримати виробництво перехоплювачів дронів", – сказала вона.

Каллас додала, що Україна може допомогти країнам Перської затоки, бо вона розвинула виробництво дронів-перехоплювачів та загалом захист від БпЛА.

Tehran is now trying to export the war to as many countries as it can.



Today, EU Foreign Ministers and our Gulf partners will discuss what we can do together to break the cycle of violence.



The same drones that are attacking Kyiv, are now attacking our partners in the Middle… pic.twitter.com/fwC2ELclCp — Kaja Kallas (@kajakallas) March 5, 2026

Після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану КВІР атакував країни Перської затоки, де розташовано американські військові бази, а також Кіпр, де розміщена база Великої Британії. Крім того, сьогодні Іран вдарив по Азербайджану, а вчора ППО НАТО збила ракету біля Туреччини, хоч Тегеран заперечив її запуск.

На тлі цього країни Перської затоки почали звертатися до України з проханнями допомогти в протидії іранським “шахедам”, боротьбу з якими українці ведуть ще з осені 2022.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна готова ділитися досвідом з тими країнами, що потерпають від іранських обстрілів. Якщо Близьких Схід допоможе ракетами для збиття балістики PAC-3, то Україна може надати дрони-перехоплювачі. А якщо їм вдасться домовитися з Росією про припинення вогню, то можуть розглянути варіант відправки фахівців по боротьбі з БпЛА до цих країн. Однак вся допомога не повинна впливати на обороноздатність України.