Сьогодні, 5 березня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко помилував 18 засуджених, включаючи 15 осіб, які, на погляд тамтешнього режиму, вчинили “злочини екстремістської спрямованості”. Про помилування повідомила пресслужба диктатора.
Більшість помилуваних – жінки (11 осіб). У шести з них є діти, у тому числі такі, що мають інвалідність і потребують постійної медичної реабілітації.
Помиловані також дві подружні пари, жінка, яка перебуває на останніх термінах вагітності, і одна засуджена, яка порушила закон у 16-річному віці.
- У грудні минулого року Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян, зокрема Колеснікову, Бабаріко і Беляцького. Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Білоруська опозиціонерка Колеснікова подякувала за своє звільнення Зеленському, Коулу та Лукашенку.
- Нещодавно лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська заявила, що частина білоруської опозиції співпрацює з українською розвідкою. Вона також зазначила у контексті можливих ударів українських сил по "Орєшніку" в Білорусі, що провина за "все, що може статися", лежить на Лукашенку.