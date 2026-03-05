Сьогодні, 5 березня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко помилував 18 засуджених, включаючи 15 осіб, які, на погляд тамтешнього режиму, вчинили “злочини екстремістської спрямованості”. Про помилування повідомила пресслужба диктатора.

Більшість помилуваних – жінки (11 осіб). У шести з них є діти, у тому числі такі, що мають інвалідність і потребують постійної медичної реабілітації.

Помиловані також дві подружні пари, жінка, яка перебуває на останніх термінах вагітності, і одна засуджена, яка порушила закон у 16-річному віці.