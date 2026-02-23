ЦПД: влада Білорусі посилює мілітарну пропаганду та запускає загальнонаціональний телеканал "ВоенТВ"

Посилення воєнної пропаганди свідчить про подальшу ідеологічну синхронізацію Мінська з Кремлем.

У Білорусі розпочав мовлення новий загальнонаціональний телеканал "ВоенТВ", який позиціонують як платформу для "патріотичного контенту".

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

"Дата запуску є показовою – 23 лютого, день радянської армії. Такий символічний вибір ще більше підкреслює ідеологічну спрямованість проєкту. В офіційних повідомленнях зазначається, що канал транслюватиме художні й документальні фільми "патріотичної" тематики, а також дитячий контент", – ідеться у повідомленні.

Запуск телеканалу пояснюють "потребою суспільства у патріотичному контенті» та «зміцненням інформаційної безпеки".

Раніше "ВоенТВ" понад 30 років функціонував як внутрішній медіаресурс міністерства оборони Білорусі. Тепер на його базі створено повноцінний телеканал, інтегрований у загальнонаціональні пакети мовлення та доступний по всій території країни.

Це означає суттєве розширення аудиторії мілітарної пропаганди на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

За оцінкою Центру протидії дезінформації, попри попередні заяви білоруської влади про "нейтралітет", посилення воєнної пропаганди свідчить про подальшу ідеологічну синхронізацію Мінська з Кремлем.

Таким чином, запуск загальнонаціонального військового телеканалу розглядається як ще один крок, що підтверджує: Білорусь не дистанціюється від війни, а поглиблює свою роль як співучасника російської агресії проти України.