Курдські сили заперечили перетин кордону з Іраном (уточнено)

The Guardian повідомили про початок наземної операції, але в Іраці це заперечують.

Курдські чиновники в північному регіоні Іраку заперечили повідомлення про те, що їхні сили розпочали наземне вторгнення до сусіднього Ірану, пише The Times.

Про початок наземної операції писали в The Guardian.

Курди є найбільш організованою та тренованою збройною опозицією режиму аятоли в Ірані. Курдські сили налічують кілька тисяч добре вишколених солдатів.

Про підтримку війни та початок наземної атаки лідери курдів, за інформацією ЗМІ, спілкувалися з президентом США Дональдом Трампом. Господар Білого дому нібито особисто просив їх розпочати бойові дії.

Раніше у Пентагоні міністр війни Піт Геґсет заперечив чутки про намір США озброїти курдів для збільшення шансів на успіх їхнього військового походу