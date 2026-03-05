ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСвіт

Курдські сили заперечили перетин кордону з Іраном (уточнено)

The Guardian повідомили про початок наземної операції, але в Іраці це заперечують. 

Курдські сили заперечили перетин кордону з Іраном (уточнено)
Курди
Фото: EPA/UPG

Курдські чиновники в північному регіоні Іраку заперечили повідомлення про те, що їхні сили розпочали наземне вторгнення до сусіднього Ірану, пише The Times.

Про початок наземної операції писали в The Guardian

Курди є найбільш організованою та тренованою збройною опозицією режиму аятоли в Ірані. Курдські сили налічують кілька тисяч добре вишколених солдатів. 

Про підтримку війни та початок наземної атаки лідери курдів, за інформацією ЗМІ, спілкувалися з президентом США Дональдом Трампом. Господар Білого дому нібито особисто просив їх розпочати бойові дії.

Раніше у Пентагоні міністр війни Піт Геґсет заперечив чутки про намір США озброїти курдів для збільшення шансів на успіх їхнього військового походу

