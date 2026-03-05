CNN: катарська авіація збила літаки Ірану за декілька хвилин до атаки на базу США

Зазвичай Іран атакував країни Перської затоки ракетами і дронами, але не авіацією.

Винищувач F-15E Strike Eagle, озброєний ракетами класу "повітря-повітря" та високоточними бомбами у небі над Близьким Сходом у т

Катарська авіація збила іранські бомбардувальники за декілька хвилин до того, як вони змогли б атакувати найбільшу військову базу США на Близькому Сході. Про це з посиланням на два джерела пише CNN.

У понеділок іранський КВІР спорядив два Су-24 радянських часів атакувати повітряну базу Аль-Удейд, де зазвичай перебувають до 10 000 американський службовців. Також планували атакувати газопереробне підприємство Рас Лаффан, критично важливе для економіки Катару.

Один зі співрозмовників повідомив журналістам, що іранські літаки перебували "за дві хвилини" від цілей. Вони летіли на висоті 80 футів, аби уникнути виявлення радарами, повідомило друге джерело.

Катар підняв у небо F-15, які успішно збили іранські літаки. Ті впали в катарські територіальні води.

Іран після початку операції Ізраїлю і США проти нього запустив по країнах Перської затоки сотні ракети і дронів, але спроба атакувати винищувачами Катар стала першим випадком застосування авіації проти сусідньої країни після загибелі верховного лідера Алі Хеменеї. Також це стало першим випадком застосування повітряних сил Катару.

Генерал США Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, підтвердив інцидент на брифінгу в середу, не уточнюючи ціль іранських бомбардувальників.

"Катарські винищувачі вперше збили два іранські бомбардувальники, що прямували до їхніх цілей", – сказав він на брифінгу в Пентагоні.

В середу міністр закордонних справ Ірану Аббас Араґчі провів телефонну розмову з катарським прем'єр-міністром Мохаммедом бін Абдулрахманом аль Тані. Катарський прем'єр описав інцидент як ескалацію.